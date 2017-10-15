15.10.2017 | 11:35

В воскресенье, 15 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев побывал на улице Пушкина и выяснил, что работы по восстановлению благоустройства после капитального ремонта теплосетей приостановились.

Он поручил и. о. директора департамента ЖКХ Денису Леонтьеву добиться повышения активности со стороны ПАО «Т Плюс», отвечающего за данный участок.

«Погодные условия ухудшаются. Если в ближайшее время не приложить максимум усилий для восстановления благоустройства, потом будет поздно. Идет дождь, грунт размывает, у людей под ногами грязь», – выразил возмущение мэр.

Всего на счету ПАО «Т Плюс» сейчас 7 участков, которые требуется благоустроить после разрытий: на Набережной Р. Суры, 12а – Рылеева, 1а; Ворошилова, 12-12а; Дунаевке (от Коммунистической, 41а, 41Б, до 43а); Пушкина, 3 - 11; Пушкина, 17-17а – Ставского, 12; Чкалова, 17 – Набережной Р. Мойки; проспекте Строителей, 17а – 21.

«Приведение территории в порядок подразумевает под собой в том числе укладку нового покрытия, монтаж бордюрного камня, оформление газонов», - уточнили в пресс-службе мэрии.