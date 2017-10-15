Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|15 окт 2017|16:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  68.14  |  $  57.62
 

Общество | «Т Плюс» не спешит благоустраивать места разрытий после ремонта

15.10.2017|11:35
Печать

В воскресенье, 15 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев побывал на улице Пушкина и выяснил, что работы по восстановлению благоустройства после капитального ремонта теплосетей приостановились.

Он поручил и. о. директора департамента ЖКХ Денису Леонтьеву добиться повышения активности со стороны ПАО «Т Плюс», отвечающего за данный участок.

«Погодные условия ухудшаются. Если в ближайшее время не приложить максимум усилий для восстановления благоустройства, потом будет поздно. Идет дождь, грунт размывает, у людей под ногами грязь», – выразил возмущение мэр.

Всего на счету ПАО «Т Плюс» сейчас 7 участков, которые требуется благоустроить после разрытий: на Набережной Р. Суры, 12а – Рылеева, 1а; Ворошилова, 12-12а; Дунаевке (от Коммунистической, 41а, 41Б, до 43а); Пушкина, 3 - 11; Пушкина, 17-17а – Ставского, 12; Чкалова, 17 – Набережной Р. Мойки; проспекте Строителей, 17а – 21.

«Приведение территории в порядок подразумевает под собой в том числе укладку нового покрытия, монтаж бордюрного камня, оформление газонов», - уточнили в пресс-службе мэрии.

0
0
0
0
 
Гость|15.10.2017 12:01|

Нахрена благоустраивать, если скоро опять разрывать там придется?

Гость|15.10.2017 12:28|

Т плюс, принадлежит Саранску, а им пофигу чего там благоустроино в пензе. Важно что б за тепло в тридорога вовремя население оплачивало

Гость|15.10.2017 12:45|

А на Попова у Лероя кто разрыл вторую неделю??

Гость|15.10.2017 13:17|

Гость писал(a):

С дуба что ли рухнул???Вся эта контора большой оффшор.
Ты не написал этого офшора большой друг Путина Витя Вексельберг. Этим и объясняется тот безнаказанный беспредел который его контора творит

Гость|15.10.2017 13:18|

*хозяин этого офшора

Гость|15.10.2017 13:52|

Гость писал(a):

Ты не написал этого офшора большой друг Путина Витя Вексельберг. Этим и объясняется тот безнаказанный беспредел который его контора творит
Лично знаешь ,что он "друг",и где же они скорешились,или из методички получил такую информацию.Ну как поведай ,как не нарушая законы РФ вернуть компании в Российскую юрисдикцию.Кстати на прошлой неделе Медведев и Центробанк заявили что не смотря на заявление президента России они не будут проводить деоффшоризацию компаний,это не целесообразно.Центробанк РФ ,это филиал ФРС .

Гость|15.10.2017 14:37|

Вся Ново-Западная как в войну: вся в окопах. На остановку не подойти, все идут по проезжей части. Власти ждут нового ДТП с участием детей? Или компании Рисан никто не указ? К ним тянут новые коммуникации, а все разрытое бросают без ремонта. Грязь такая, ощущение, что живем не 21 веке, а в 17.

Гость|15.10.2017 14:57|

Гость писал(a):

Вся Ново-Западная как в войну: вся в окопах. На остановку не подойти, все идут по проезжей части. Власти ждут нового ДТП с участием детей? Или компании Рисан никто не указ? К ним тянут новые коммуникации, а все разрытое бросают без ремонта. Грязь такая, ощущение, что живем не 21 веке, а в 17
Гость писал(a):
Вся Ново-Западная как в войну: вся в окопах. На остановку не подойти, все идут по проезжей части. Власти ждут нового ДТП с участием детей? Или компании Рисан никто не указ? К ним тянут новые коммуникации, а все разрытое бросают без ремонта. Грязь такая, ощущение, что живем не 21 веке, а в 17
Это сатанисты РЕБЯТА

Гость|15.10.2017 15:26|

Т ПЛЮС - нужно объявить террорестической организацией её руководителей арестовать !

Гость|15.10.2017 15:41|

20 000 000 на собор губернатор перечислил наших с вами денег ! а трубы что так помёрзнем главное храмик отстроить !

Гость|15.10.2017 15:43|

Нет такого слова в русском языке "разрытия". Стыдно должно быть каналу с 20-летним стажем этого не знать.

Гость|15.10.2017 15:58|

Дайте работу пензенцам, гоните Т плюс!

Гость|15.10.2017 16:08|

Да здравствует страна Дураков! Крэкс-пэкс-фэкс...

Гость|15.10.2017 16:20|

Гость писал(a):

Т ПЛЮС - нужно объявить террорестической организацией её руководителей арестовать !
Согласен , приравнять в Игил и на пожизненное Суслова и КО .

Гость|15.10.2017 16:22|

Город к зиме не подготовили!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!