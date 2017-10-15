15.10.2017 | 10:36

Последствия коммунальной аварии на насосной станции ПАО «Т Плюс», произошедшей 13 октября и повлекшей повреждение батарей в многоквартирных домах на Воронова и Кижеватова, устранены, теплоноситель туда снова поступает. Теперь обсуждается вопрос возмещения материального ущерба горожанам.

Специалисты за короткие сроки заменили 130 радиаторов в 31 дома. По состоянию на 14 октября не обследованными оставались 10 квартир, жильцы которых отсутствуют.

В тот же день на базе ОАО «Жилье-19» состоялось совещание, участие в котором приняли ресурсники и чиновники. Директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов сообщил, что у компании заключен договор со страховщиком и авария на насосной станции и ее последствия попадают под страховой случай.

«Было решено создать комиссионную группу из числа представителей управляющей компании, МКП «Теплоснабжение», управления ЖКХ города, ПАО «Т Плюс» и страховой компании для оценки причиненного ущерба», - сообщили в пресс-службе мэрии.