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Общество | Пензенцам с ул. Воронова и Кижеватова возместят ущерб от аварии

15.10.2017|10:36
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Последствия коммунальной аварии на насосной станции ПАО «Т Плюс», произошедшей 13 октября и повлекшей повреждение батарей в многоквартирных домах на Воронова и Кижеватова, устранены, теплоноситель туда снова поступает. Теперь обсуждается вопрос возмещения материального ущерба горожанам.

Специалисты за короткие сроки заменили 130 радиаторов в 31 дома. По состоянию на 14 октября не обследованными оставались 10 квартир, жильцы которых отсутствуют.

В тот же день на базе ОАО «Жилье-19» состоялось совещание, участие в котором приняли ресурсники и чиновники. Директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов сообщил, что у компании заключен договор со страховщиком и авария на насосной станции и ее последствия попадают под страховой случай.

«Было решено создать комиссионную группу из числа представителей управляющей компании, МКП «Теплоснабжение», управления ЖКХ города, ПАО «Т Плюс» и страховой компании для оценки причиненного ущерба», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|15.10.2017 10:43|

походу Тарифы поднимут

Гость|15.10.2017 10:48|

penzainform.ru писал(a):

Теперь обсуждается вопрос возмещения материального ущерба горожанам.
Затянется ,потом забудется .Страховку компании разыграют меж собой

Гость|15.10.2017 10:50|

Свежо предание.

Имя: Гость
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