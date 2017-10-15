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Общество | Пензенский губернатор посетил Сочи с рабочим визитом

15.10.2017|15:05
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В воскресенье, 15 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился в Сочи с главой города Анатолием Пахомовым и подписал соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между региональным правительством и администрацией Сочи.

«Мы видим, как развивается Сочи, какой огромный объем работ проведен за последние годы, и сегодня все больше жителей Пензенской области выбирают этот город. Если в прошлом году из Пензы сюда летали два самолета в неделю, то в этом году - уже пять», – рассказал Иван Белозерцев главе города.

Стороны договорились о проведении в Пензе презентации новых возможностей для отдыха в Сочи. При этом Иван Белозерцев подчеркнул, что нужны предложения разных ценовых категорий.

«Я как губернатор заинтересован в том, чтобы жители региона приезжали в Сочи, отдыхали, набирались сил и возвращались домой, получив яркие впечатления, заряд бодрости и энергии», – заявил Иван Белозерцев.

Глава Сочи в свою очередь проявил заинтересованность в сотрудничестве, рассказав, что в городе представлен широкий ряд отелей и гостиниц различной стоимости.

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Гость|15.10.2017 16:28|

ГЛУПО ЗВУЧИТ.ПОСЕТИЛ СОЧИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ.В СОЧИ ОТДЫХАТЬ ЕДУТ.

Гость|15.10.2017 16:29|

Гость писал(a):

В СОЧИ ОТДЫХАТЬ ЕДУТ.
А он и не работает.

Гость|15.10.2017 16:39|

Это он оттудова поздравления шлет?

Гость|15.10.2017 16:45|

То Китай,то Сочи.

Гость|15.10.2017 16:46|

шоб я так работал!))

Имя: Гость
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