15.10.2017 | 15:05

В воскресенье, 15 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился в Сочи с главой города Анатолием Пахомовым и подписал соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между региональным правительством и администрацией Сочи.

«Мы видим, как развивается Сочи, какой огромный объем работ проведен за последние годы, и сегодня все больше жителей Пензенской области выбирают этот город. Если в прошлом году из Пензы сюда летали два самолета в неделю, то в этом году - уже пять», – рассказал Иван Белозерцев главе города.

Стороны договорились о проведении в Пензе презентации новых возможностей для отдыха в Сочи. При этом Иван Белозерцев подчеркнул, что нужны предложения разных ценовых категорий.

«Я как губернатор заинтересован в том, чтобы жители региона приезжали в Сочи, отдыхали, набирались сил и возвращались домой, получив яркие впечатления, заряд бодрости и энергии», – заявил Иван Белозерцев.

Глава Сочи в свою очередь проявил заинтересованность в сотрудничестве, рассказав, что в городе представлен широкий ряд отелей и гостиниц различной стоимости.