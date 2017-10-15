15.10.2017 | 17:12

В 40 лет жизнь только начинается. В этом женщины, пришедшие на кастинг проекта программы 11 канала «Наше здоровье», так же твердо убеждены, как и героиня легендарной фразы из кинофильма «Москва слезам не верит». Столько сил было отдано семье, детям, работе. Пора подумать и о себе.

«Даже если Бог мне подарил красоту, то внутренней гармонии у меня нет, красота не соответствует внутреннему миру, мне», - призналась пришедшая на кастинг пензячка.

Нелегко делать первый шаг к изменениям, зато потом этот путь должен превратиться в

увлекательное путешествие.

«Узнать что-то новое, что можно использовать, для того чтобы быть женщиной, сохранить молодость, красоту, здоровье на как можно больший срок. Жизнь у меня сейчас атомная, а хочется выглядеть красивой не только для себя, но и для своих детей, для внуков в будущем, для любимого мужчины тоже быть привлекательной», - рассказала другая участница кастинга.

Героини проекта будут встречаться с косметологами, диетологами, другими специалистами. Но женщин волнует не только процесс внешнего преображения.

«Хочется познать себя, узнать о своем здоровье, какие там подводные камни есть», - поделилась еще одна пензячка.

«Как-то у нас так в обществе принято, что выражать свои чувства и эмоции нельзя. Агрессия, злость - нельзя. Нельзя плакать, злиться. Мы возвращаем вас к самой себе», - объяснила женщинам автор программы «Наше здоровье» Инна Изюмова.

За всеми метаморфозами участниц проекта «От здоровья к красоте» можно будет наблюдать в программе «Наше здоровье» по вторникам в 18:30 начиная с 24 октября на протяжении 1,5 месяца.