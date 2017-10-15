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Общество | Губернатор поздравил дорожников с профессиональным праздником

15.10.2017|10:00
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В воскресенье, 15 октября, губернатор Иван Белозерцев поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства Пензенской области с профессиональным праздником.

«Совершенствование работы отрасли всегда было и остается одним из государственных приоритетов. От динамичного развития транспортной инфраструктуры во многом зависят имидж Сурского края, эффективное функционирование внутреннего рынка, укрепление связей с деловыми партнерами, прогресс во всех сферах жизнедеятельности.

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, профессионализм, верность делу, которому вы посвятили жизнь!

Уверен, что и в дальнейшем, реализуя богатый потенциал и широко применяя современную технику, инновационные материалы и технологии, вы будете работать также целеустремленно и слаженно, всемерно расширять дорожную сеть региона и ее пропускную способность, благоустраивать наши города и села!» - говорится в тексте обращения.

В заключение Иван Белозерцев пожелал дорожникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной деятельности на благо России и Пензенской области.

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