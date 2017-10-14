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Общество | Жительница области, попавшая в ДТП на скользкой дороге, получит компенсацию

14.10.2017|11:42
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В Пензенской области водитель и собственник автомобиля, попавшего в ДТП по вине дорожной организации ООО «Импульс», получат компенсацию.

Днем 1 января автолюбительница на машине, принадлежащей мужу, ехала из Шемышейки в сторону села Лопатино.

На территории Лопатинского района дорога оказалась скользкой, но знаков, предупреждающих об этом, не было. Когда авто стало шатать из стороны в сторону, женщина начала притормаживать, и в итоге машина оказалась в кювете. Проезжавшие мимо люди вызвали скорую помощь и полицию.

В результате аварии здоровью женщины был причинен тяжкий вред. Она перенесла серьезные операции, до сих пор проходит курс реабилитации и испытывает стресс.

Несмотря на то что в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления было отказано, супруги посчитали, что ДТП произошло из-за некачественного ухода за дорожным покрытием со стороны уполномоченной организации (ООО «Импульс») и обратились в Первомайский районный суд.

Представитель компании на заседании пояснил, что все необходимые мероприятия были выполнены своевременно, участок посыпали песко-соляной смесью. Необходимость в установке дорожного знака отсутствовала.

Однако, изучив показания свидетелей и протокол осмотра, из которых следовало, что участок не был обработан, суд решил удовлетворить требования истцов и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей и имущественного ущерба в пользу владельца машины в размере стоимости восстановительного ремонта.

«Не согласившись с решением, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе облсуда.

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Гость|14.10.2017 11:47|

Хорошо быть родственником судьи!

Имя: Гость
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