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Общество | Ярмарка третьи выходные собирает запасливых пензенцев на площади Ленина

14.10.2017|16:07
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В областном центре организовано несколько точек, где сельхозпроизводители могут реализовать свою продукцию. Одна из самых крупных находится на площади Ленина. Изначально планировали, что торговать здесь будут лишь 30 сентября и 1 октября. Но ярмарки проводят уже третьи выходные: спрос рождает предложение.

«Очень радует, что Пензенская область по экспорту сельхозпродукции значительно превосходит импорт - почти на 30%», - отметил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Торговали по рекомендованным минсельхозом ценам. Кто-то привез баранину, кто-то собирался накормить горожан свининой, а кто-то подсластить жизнь медом.

Семья фермеров из Лунинского района занимается выращиванием капусты. В хозяйстве эта овощная культура занимает площадь в 10 гектаров. Сельхозпроизводители своим урожаем довольны. Среди вилков на прилавке были и необычные - гибриды.

«Это «Романеска» - брокколи скрестили с цветной. Кочерыжку можно резать в салат в сыром виде. Саму капусту бланшировать пять минут и есть», - рассказала фермер Елена Богданова.

Михаил Мыскин решил довести покупателей своим продуктом до слез - привез на ярмарку лук.

«У меня около гектара под лук, чеснок, картофель, свеклу, морковку. Экологически чистое, без химии!» - похвастался он.

Уборочная кампания в регионе практически завершена. Остались подсолнечник, сахарная свекла и кукуруза на зерно.

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