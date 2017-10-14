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Общество | В Заре появится еще одна остановка общественного транспорта

14.10.2017|13:16
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Напротив нового супермаркета в Заре будет установлена остановка общественного транспорта.

Такое решение в субботу, 14 октября, принял мэр Пензы Виктор Кувайцев во время традиционного осеннего субботника в этом микрорайоне.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с соответствующей просьбой к главе органа местного самоуправления обратились непосредственно жители Зари.

Население заинтересовано в том, чтобы транспорт у магазина останавливался, забирал и высаживал пассажиров.

Виктор Кувайцев поручил начальнику управления транспорта и связи Максиму Иванкину, а также и. о. директора Департамента ЖКХ Пензы Денису Леонтьеву принять все необходимые меры для реализации данной просьбы.

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Гость|14.10.2017 13:23|

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Гость|14.10.2017 13:27|

...Транспорт останавливался,забирал и высаживал пассажиров...Круто!

Имя: Гость
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