14.10.2017 | 15:48

В Покровском архиерейском соборе отметили престольный праздник. В этот день вспоминают о явлении Андрею Юродивому Божией Матери.

Согласно библейскому преданию, Богородица распростерла над собравшимися во Влахернском храме свой омофор - покрывало - и защитила жителей Константинополя от нашествия войск противника. В честь этого чуда из века в век 14 октября православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы.

Песнопения в храме сменили выступления профессиональных артистов. В церковном дворе обустроили сцену, расставили стулья для зрителей.

«Мы собираемся в этот прекрасный день, где Царица неба и земли собирает нас под свой покров, чтобы мы вознесли свои усердные молитвы и попросили о том, что каждый себе желает», - обратился к прихожанам настоятель Покровского архиерейского собора Иоанн Яворский.

«В детстве тайком водили в церковь, причащали. Уже позже, когда появились внуки, внук научил меня молитвам «Отче наш» и «Богородица», - рассказала солистка русского народного хора им. О. Гришина Валентина Жулина.

Считается, что в этот день на землю ложится первый снег. Вместо белых хлопьев в этот раз посыпал мелкий дождь. Но ему было не под силу испортить настроение собравшимся. Музыкальную программу для православных приготовили Ольга Козырева, хор имени Октября Гришина и ансамбль «Голоса России».

Всех гостей праздника Покров Пресвятой Богородицы угощали гречневой кашей и горячим чаем.