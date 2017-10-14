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Общество | В Пензе фирма рекламировала свои услуги, используя недостоверные данные

14.10.2017|12:17
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Арбитражный суд Поволжского округа признал законным решение Пензенского Управления антимонопольной службы России по делу о недостоверной рекламе, распространяемой ООО «Альматея».

Комиссия УФАС установила, что на рекламной конструкции и по радио рекламировались информационные услуги под брендом «Служба заказа такси «Максим» с использованием не соответствующих действительности сведений.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ООО «Амальтея» характеризует свою деятельность как услуги по заказу такси, тогда как в действительности посредством таких услуг можно осуществить заказ (вызов) легкового автомобиля без статуса такси.

Не согласившись с выводами комиссии, фирма решила оспорить их в судебном порядке, однако решение было оставлено без изменения.

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Гость|14.10.2017 13:20|

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Гость|14.10.2017 13:26|

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