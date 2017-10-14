14.10.2017 | 10:24

Глава городской администрации Виктор Кувайцев распорядился завершить работы по устранению последствий коммунальной аварии на 5-й насосной станции, принадлежащей ПАО «Т Плюс Теплосеть Пенза», в течение суток.

В пятницу, 13 октября, из-за засорения трубки регулятора обратного давления в сети резко повысилось давление, в части многоквартирных домов были повреждены батареи. Без отопления остались жители 103 квартир в 31 доме на улицах Кижеватова и Воронова.

В тот же день для ликвидации последствий аварии были активизированы 12 бригад из числа специалистов муниципальных предприятий. Они меняют радиаторы в квартирах.

«Там, где замена еще не произведена, временно установлены заглушки. На сегодняшний день требуется смонтировать 99 радиаторов», - сообщили в пресс-службе мэрии.

По последним данным, в настоящее время теплоноситель поступает во все многоквартирные жилые дома.

«Сегодня необходимо не только закончить установку радиаторов и устранить все неполадки в системе отопления, но и оказать гражданам правовую поддержку в части возмещения материального ущерба за вред, причиненный имуществу», - распорядился Виктор Кувайцев.