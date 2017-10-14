Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|14 окт 2017|11:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  68.14  |  $  57.62
 

Общество | Последствия коммунальной аварии в Пензе должны устранить за сутки

14.10.2017|10:24
Печать

Глава городской администрации Виктор Кувайцев распорядился завершить работы по устранению последствий коммунальной аварии на 5-й насосной станции, принадлежащей ПАО «Т Плюс Теплосеть Пенза», в течение суток.

В пятницу, 13 октября, из-за засорения трубки регулятора обратного давления в сети резко повысилось давление, в части многоквартирных домов были повреждены батареи. Без отопления остались жители 103 квартир в 31 доме на улицах Кижеватова и Воронова.

В тот же день для ликвидации последствий аварии были активизированы 12 бригад из числа специалистов муниципальных предприятий. Они меняют радиаторы в квартирах.

«Там, где замена еще не произведена, временно установлены заглушки. На сегодняшний день требуется смонтировать 99 радиаторов», - сообщили в пресс-службе мэрии.

По последним данным, в настоящее время теплоноситель поступает во все многоквартирные жилые дома.

«Сегодня необходимо не только закончить установку радиаторов и устранить все неполадки в системе отопления, но и оказать гражданам правовую поддержку в части возмещения материального ущерба за вред, причиненный имуществу», - распорядился Виктор Кувайцев.

0
0
0
0
 
Гость|14.10.2017 10:31|

При такой положительной температуре воздуха на улице нельзя ли топить послабее?Или вы без наших денег совсем никак?

Гость|14.10.2017 10:34|

Гость писал(a):

При такой положительной температуре воздуха на улице нельзя ли топить послабее?Или вы без наших денег совсем никак?
Установи краны на батареях. Или твои проблемы должнны решать другие?

Гость|14.10.2017 11:07|

Гость писал(a):

Установи краны на батареях. Или твои проблемы должнны решать другие?
от того что ты закроешь кран на батарее, счет за отопление меньше не станет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!