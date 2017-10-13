13.10.2017 | 09:11

В четверг, 12 октября, сотрудники администрации Первомайского района Пензы провели рейд по недостроенным объектам, куда, рискуя жизнью, любят забираться подростки.

Речь идет о здании на улице Попова, 38, и очистных сооружениях рядом с Краснова, 45, и Ватутина, 10.

«В последнее время любители экстремальных видов спорта и так называемые паркурщики все чаще стали выкладывать в сеть Интернет видео с опасными трюками, выполненными на различных высотных зданиях. И дети, глядя на них, ищут всевозможные способы попасть в многоэтажные неохраняемые и неогороженные здания, для того чтобы повторить взрослые трюки своих кумиров. В связи с эти необходима работа в этом направлении, чтобы уберечь детей от этой опасности», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На Западной Поляне строительство вело АО «Трест «Мордовпромстрой». Администрация района неоднократно обращалась к его руководству с просьбой восстановить ограждение входа на объект со стороны улицы Попова. Однако из-за отсутствия охраны доступ туда остается возможным.

На Южной Поляне на момент проверки свободного доступа на очистные сооружения не было.

«Данные объекты находятся на постоянном контроле», - резюмировали в пресс-службе.