Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 окт 2017|10:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+10oC
Завтра | Ливень |
  68.45  |  $  57.69
 

Общество | В Первомайском районе Пензы проверили заброшенные стройки

13.10.2017|09:11
Печать

В четверг, 12 октября, сотрудники администрации Первомайского района Пензы провели рейд по недостроенным объектам, куда, рискуя жизнью, любят забираться подростки.

Речь идет о здании на улице Попова, 38, и очистных сооружениях рядом с Краснова, 45, и Ватутина, 10.

«В последнее время любители экстремальных видов спорта и так называемые паркурщики все чаще стали выкладывать в сеть Интернет видео с опасными трюками, выполненными на различных высотных зданиях. И дети, глядя на них, ищут всевозможные способы попасть в многоэтажные неохраняемые и неогороженные здания, для того чтобы повторить взрослые трюки своих кумиров. В связи с эти необходима работа в этом направлении, чтобы уберечь детей от этой опасности», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На Западной Поляне строительство вело АО «Трест «Мордовпромстрой». Администрация района неоднократно обращалась к его руководству с просьбой восстановить ограждение входа на объект со стороны улицы Попова. Однако из-за отсутствия охраны доступ туда остается возможным.

На Южной Поляне на момент проверки свободного доступа на очистные сооружения не было.

«Данные объекты находятся на постоянном контроле», - резюмировали в пресс-службе.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!