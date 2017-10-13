13.10.2017 | 17:42

С 15 октября родителям пензенских школьников придется больше тратить на питание детей. Но вырастет не стоимость самого питания: управление образования обещало не поднимать ее до нового года. Введена комиссия на пополнение карт системы «Электронная школа».

Теперь при оплате питания через стоящие в учебных заведениях терминалы с родителей будет взиматься 1% от суммы платежа, но не менее 10 рублей.

Гендиректор ООО «Пензенский платежный центр» Никита Пексимов пояснил ИА «ПензаИнформ», по какой причине произошло введение комиссии и почему именно сейчас.

«Оборудование начало выходить из строя, а вознаграждение нам было установлено четыре года назад, когда только запускался проект и был другой курс доллара и другие цены. Вознаграждение выплачивается за осуществление приема платежей. Его платят комбинаты питания, которые пользуются системой. Нам напрямую его выплачивает МУП «АРЦИС», который получает его от комбинатов», - рассказал Никита Пексимов.

Оборудование, которое используется в терминалах и закупалось, когда доллар стоил 35 рублей, не производится в России, его приобретают за границей (процессоры, оперативная память). Поднялась за четыре года и стоимость услуг инкассаторов, нужно увеличивать зарплаты людям, перечислил руководитель ООО «Пензаплат». «Мы посчитали: за прошлый год проект получился убыточным», - подчеркнул он.

Организация встала перед выбором: закрывать проект и продавать терминалы либо вводить комиссию. «Мы ее не с потолка взяли. Провели анализ, проехали по банкам - там комиссия 3% и не менее 30 рублей. В итоге мы поставили минимум - 1%, чтобы хотя бы как-то проект содержать», - отметил Никита Пексимов.

Изначально ввести комиссию планировалось с 1 октября, но управление образования попросило «Пензаплат» дать людям 15 дней, чтобы прийти в себя и обсудить вопрос.

«Мы предлагали другой вариант: необязательно комиссию платить родителям. Пусть ее компенсирует город, заинтересованный в проекте. Пусть эту комиссию платят комбинаты питания. Но они отказались, сказали, что денег нет. Мы, представители бизнеса, тоже бесплатно работать не можем», - резюмировал Никита Пексимов.

Вопрос введения комиссии обсуждался на заседании в Пензенской городской думе, которое состоялось в пятницу, 13 октября.

Заместитель начальника управления образования Федор Клемин сообщил народным избранникам: оператор, который установил оборудование и принимает плату за питание, заявил, что бесплатно работать больше не будет. «Мы обратились с предложениями в другие банки, согласия с их стороны нет», - добавил он.

Депутат Михаил Шленчик выразил мнение, что за введение комиссии надо расторгать договора.

«Надо как-то операторов приструнить, есть различные органы. Сейчас все хотят кого-то доить, этому дай, тому дай. Если мы везде будет раздавать, то у нас ничего не останется ни в школах, ни в детских садах. И опять все пойдет только на увеличение. А денег катастрофически не хватает. Нужно искать тех, кто бескорыстно будет оказывать эти услуги. Все равно они с этого что-то будут иметь, иначе бы они не работали», - высказал мнение народный избранник.