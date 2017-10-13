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Общество | В Пензе с родителей школьников будут брать комиссию при оплате питания

13.10.2017|17:42
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С 15 октября родителям пензенских школьников придется больше тратить на питание детей. Но вырастет не стоимость самого питания: управление образования обещало не поднимать ее до нового года. Введена комиссия на пополнение карт системы «Электронная школа».

Теперь при оплате питания через стоящие в учебных заведениях терминалы с родителей будет взиматься 1% от суммы платежа, но не менее 10 рублей.

Гендиректор ООО «Пензенский платежный центр» Никита Пексимов пояснил ИА «ПензаИнформ», по какой причине произошло введение комиссии и почему именно сейчас.

«Оборудование начало выходить из строя, а вознаграждение нам было установлено четыре года назад, когда только запускался проект и был другой курс доллара и другие цены. Вознаграждение выплачивается за осуществление приема платежей. Его платят комбинаты питания, которые пользуются системой. Нам напрямую его выплачивает МУП «АРЦИС», который получает его от комбинатов», - рассказал Никита Пексимов.

Оборудование, которое используется в терминалах и закупалось, когда доллар стоил 35 рублей, не производится в России, его приобретают за границей (процессоры, оперативная память). Поднялась за четыре года и стоимость услуг инкассаторов, нужно увеличивать зарплаты людям, перечислил руководитель ООО «Пензаплат». «Мы посчитали: за прошлый год проект получился убыточным», - подчеркнул он.

Организация встала перед выбором: закрывать проект и продавать терминалы либо вводить комиссию. «Мы ее не с потолка взяли. Провели анализ, проехали по банкам - там комиссия 3% и не менее 30 рублей. В итоге мы поставили минимум - 1%, чтобы хотя бы как-то проект содержать», - отметил Никита Пексимов.

Изначально ввести комиссию планировалось с 1 октября, но управление образования попросило «Пензаплат» дать людям 15 дней, чтобы прийти в себя и обсудить вопрос.

«Мы предлагали другой вариант: необязательно комиссию платить родителям. Пусть ее компенсирует город, заинтересованный в проекте. Пусть эту комиссию платят комбинаты питания. Но они отказались, сказали, что денег нет. Мы, представители бизнеса, тоже бесплатно работать не можем», - резюмировал Никита Пексимов.

Вопрос введения комиссии обсуждался на заседании в Пензенской городской думе, которое состоялось в пятницу, 13 октября.

Заместитель начальника управления образования Федор Клемин сообщил народным избранникам: оператор, который установил оборудование и принимает плату за питание, заявил, что бесплатно работать больше не будет. «Мы обратились с предложениями в другие банки, согласия с их стороны нет», - добавил он.

Депутат Михаил Шленчик выразил мнение, что за введение комиссии надо расторгать договора.

«Надо как-то операторов приструнить, есть различные органы. Сейчас все хотят кого-то доить, этому дай, тому дай. Если мы везде будет раздавать, то у нас ничего не останется ни в школах, ни в детских садах. И опять все пойдет только на увеличение. А денег катастрофически не хватает. Нужно искать тех, кто бескорыстно будет оказывать эти услуги. Все равно они с этого что-то будут иметь, иначе бы они не работали», - высказал мнение народный избранник.

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Гость|13.10.2017 18:02|

Все инициативы сводятся к опустошению кошельков населения и к всё новым запретам

Гость|13.10.2017 18:05|

было б еще питание ... лучше бутер с собой .супчик потом дома поест . мы тоже учились .обошлись кто бутер приносил кто жареными пирожками по 4 коп питался .живы здоровы чего и вам желаем . или просто нужно содержать - комбинат питания + еще организацию принимающую деньги ,т е повесить себе на шею под видом чьей то (???) заботе о моем ребенке --и кто ж такой заботливый ?? и о моем ли ребенке ,может свой интерес не в последнюю очередь ?? там и мясо и другие продукты ,а детишкам разваливающиеся котлеты из манной крупы мясным соком смоченые

Гость|13.10.2017 18:08|

То есть у них денег нет, а у родителей есть, на все есть!!!

Гость|13.10.2017 18:08|

Хорошо что за электричество в этих автоматах родителей не обязали платить. Ой, кажется это отличный способ еще нагреть лапы

Гость|13.10.2017 18:15|

А в чем проблема,мы в Заречном в Сбербанке платим с комиссией всегда,у нас даже альтернатив не было. Хочешь не хочешь идешь и платишь в этот банк с бабками и очередями. Да ещё и коммуналку стоят платят по пол часа. А тут в школе ребенку денег дал и не паришься. Зажрались Вы люди

Гость|13.10.2017 18:16|

А можно отказаться от питания? Или это обязаловка? Мы пока еще в школу не ходим, потому и спрашиваю.

Гость|13.10.2017 18:20|

беспредел

Гость|13.10.2017 18:20|

penzainform.ru писал(a):

Теперь при оплате питания через стоящие в учебных заведениях терминалы с родителей будет взиматься 1% от суммы платежа, но не менее 10 рублей.
Отличный повод для прокурорской проверки

Гость|13.10.2017 18:20|

penzainform.ru писал(a):

«Мы предлагали другой вариант: необязательно комиссию платить родителям. Пусть ее компенсирует город, заинтересованный в проекте. Пусть эту комиссию платят комбинаты питания. Но они отказались, сказали, что денег нет. Мы, представители бизнеса, тоже бесплатно работать не можем», - резюмировал Никита Пексимов.
penzainform.ru писал(a):
«Мы предлагали другой вариант: необязательно комиссию платить родителям. Пусть ее компенсирует город, заинтересованный в проекте. Пусть эту комиссию платят комбинаты питания. Но они отказались, сказали, что денег нет. Мы, представители бизнеса, тоже бесплатно работать не можем», - резюмировал Никита Пексимов.
А у родителей кошельки бездонные,получается?

Гость|13.10.2017 18:23|

Гость писал(a):

Мы, представители бизнеса, тоже бесплатно работать не можем», - резюмировал Никита Пексимов.
нехрен было лесть в такой бизнес, а то когда монополист - хорошо, а как денюшки вкладывать - плохо

Гость|13.10.2017 18:39|

И это только начало. Обсосут со всех сторон. Все им мало. Пусть кто деньги принимает, тот и платит.

Гость|13.10.2017 18:43|

Надо всем родителям вместе отказаться платить. Всем. И может тогда нас услышат

Гость|13.10.2017 18:47|

Возможность оплачивать налом осталась в столовых ? Завтра же карточку выкину принципиально !!! Денег у них нет ... со всех карманов пачками валятся ...

Гость|13.10.2017 18:49|

Опять этот арцисс засветился, то он дачников обирал, теперь за школы принялся

Гость|13.10.2017 18:49|

Плати, плати, плати... Отовсюду только денег хотят. ЧТо говорит депутат, и мы можем сказать, родители: Сейчас все хотят кого-то доить, этому дай, тому дай. Если мы везде будет раздавать, то у нас ничего не останется!

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Имя: Гость
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