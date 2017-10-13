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Общество | В Пензе недостаточно отходов для строительства завода по переработке мусора

13.10.2017|17:55
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Полигон для мусора у Чемодановки в настоящий момент заполнен на 86%. Еще несколько лет и девать отходы будет некуда. На комиссии городской думы говорили об организации новой свалки и возведении мусороперерабатывающего завода. Ищут того, кто вложит средства в строительство предприятия.

«Появляются организации, которые готовы поучаствовать в этом процессе, мы им показываем все наши условия, но у ряда инвесторов есть только идеи, а нет денег», - отметил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

Для того чтобы строительство мусороперерабатывающего завода было выгодным, отходов, поступающих на чемодановский полигон, должно быть больше, чем сейчас.

«Встречались с инвестором, который занимается переработкой в Москве и других крупных городах, они давали свои расчеты. Получается, что есть определенные нормы накопления, с которыми они готовы работать. Выходит, чтобы построить мусороперерабатывающий завод, нужно, чтобы мусор привозили со всей Пензенской области. Понятно, что это нереально», - пояснил Андрей Гришин.

Желающие заняться строительством нового мусорного полигона есть. Но это все проекты. Поэтому пока срок работы старой свалки пытаются продлить путем переработки вторичного сырья, чтобы площади заполнялись медленнее. В городе организована работа по сортировке отходов: компания установила 240 контейнеров, где полиэтиленовая тара, металлолом, стекло и все остальное собираются раздельно.

«Жалобы были по местам, где складируется мусор. Сейчас таких жалоб не поступает. Надо сказать, что положительные сдвиги по чистоте в городе имеются», - резюмировал депутат городской думы Виктор Воробьев.

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Гость|13.10.2017 19:02|

Настолько нищий город, что даже мусора недостаточно для переработки.

Гость|13.10.2017 19:12|

просто мусор воруют надо ставить охрану

Гость|13.10.2017 19:17|

penzainform.ru писал(a):

Полигон для мусора у Чемодановки в настоящий момент заполнен на 86%. Еще несколько лет и девать отходы будет некуда.
penzainform.ru писал(a):
Для того чтобы строительство мусороперерабатывающего завода было выгодным, отходов, поступающих на чемодановский полигон, должно быть больше, чем сейчас.
Противоречащие заявления,сами то поняли,что написали? Отходов для завода мало,а для свалки много)))

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