Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 окт 2017|13:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+10oC
Завтра | Ливень |
  68.14  |  $  57.62
 

Общество | В Пензе детей с тяжелыми патологиями примут врачи из Нижнего Новгорода

13.10.2017|13:01
Печать

В понедельник и вторник, 16 и 17 октября, в поликлинике областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова врачи Приволжского федерального медицинского исследовательского центра из Нижнего Новгорода проконсультируют маленьких пациентов с тяжелыми патологиями.

На консультации к ним будут направлены больные с неврологическими нарушениями и травмами для принятия коллегиального решения о тактике лечения и возможной госпитализации в исследовательский центр, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

«Мы нередко прибегаем к подобному роду консультациям, когда специалисты более высокого уровня приезжают к нашим пациентам. Особенность заключается в том, что это дети, которые имеют очень тяжелые патологии и не имеют возможности передвигаться на длительные расстояния», - пояснила начальник отдела министерства Марина Евстигнеева.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!