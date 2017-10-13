13.10.2017 | 13:01

В понедельник и вторник, 16 и 17 октября, в поликлинике областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова врачи Приволжского федерального медицинского исследовательского центра из Нижнего Новгорода проконсультируют маленьких пациентов с тяжелыми патологиями.

На консультации к ним будут направлены больные с неврологическими нарушениями и травмами для принятия коллегиального решения о тактике лечения и возможной госпитализации в исследовательский центр, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

«Мы нередко прибегаем к подобному роду консультациям, когда специалисты более высокого уровня приезжают к нашим пациентам. Особенность заключается в том, что это дети, которые имеют очень тяжелые патологии и не имеют возможности передвигаться на длительные расстояния», - пояснила начальник отдела министерства Марина Евстигнеева.