13.10.2017 | 12:40

В Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» завершились реставрационные работы дощатой кровли пристроев и фасадов деревянной ветряной мельницы, входящей в состав мельничного комплекса.

«Объект представляет собой двухъярусную срубовую постройку, соединенную внутри деревянными лестницами», - пояснили в музее-заповеднике.

В мае при обследовании мельницы были зафиксированы большие биопоражения кровли пристроек и потемнение деревянных элементов фасадов от агрессивного воздействия окружающей среды.

«Подобное состояние кровельного покрытия могло привести уже в ближайшее время к многочисленным протечкам, что негативно отразилось бы на экспонатах и интерьере мельницы», - уточнили в учреждении.

В итоге после подготовки всех необходимых документов музей получил средства на работы из федерального бюджета.

Кровлю и фасады обработали сначала огнебиозащитными, а затем специальными отбеливающими составами, на долгие годы защитив от воздействия негативных факторов.