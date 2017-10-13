Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 окт 2017|16:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+11oC
Завтра | Ливень |
  68.14  |  $  57.62
 

Общество | СУ СК организовало проверку по факту перевозки детей в неисправном автобусе

13.10.2017|15:53
Печать

В Пензе проводится проверка по факту перевозки учащихся одной из городских школ к месту экскурсии и обратно на автобусе, имеющем техническую неисправность.

10 октября в 16:00 в Мордовии, в районе села Пензятка, сотрудники ГИБДД остановили автобус с детьми, возвращавшимися из Болдина. Внутри находился 51 школьник и трое сопровождавших их взрослых.

В ходе осмотра транспортного средства было установлено, что протектор одной из шин колеса износился до такой степени, что обнажился корд. А при такой неисправности эксплуатация машины запрещена.

«В результате водитель был привлечен к административной ответственности за управление транспортом при наличии неисправности. Перевозка детей была прекращена. Не дожидаясь, когда прибудет другой автобус из Пензы, ребят отвезли домой на автобусах, предоставленных Мордовией», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД МВД по Республике Мордовия.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Решается вопрос об экспертном исследовании технического состояния транспортного средства. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - уточнили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!