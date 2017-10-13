13.10.2017 | 15:53

В Пензе проводится проверка по факту перевозки учащихся одной из городских школ к месту экскурсии и обратно на автобусе, имеющем техническую неисправность.

10 октября в 16:00 в Мордовии, в районе села Пензятка, сотрудники ГИБДД остановили автобус с детьми, возвращавшимися из Болдина. Внутри находился 51 школьник и трое сопровождавших их взрослых.

В ходе осмотра транспортного средства было установлено, что протектор одной из шин колеса износился до такой степени, что обнажился корд. А при такой неисправности эксплуатация машины запрещена.

«В результате водитель был привлечен к административной ответственности за управление транспортом при наличии неисправности. Перевозка детей была прекращена. Не дожидаясь, когда прибудет другой автобус из Пензы, ребят отвезли домой на автобусах, предоставленных Мордовией», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД МВД по Республике Мордовия.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Решается вопрос об экспертном исследовании технического состояния транспортного средства. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - уточнили в Следственном управлении СК России по Пензенской области.