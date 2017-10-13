13.10.2017 | 13:16

С понедельника, 16 октября, в Пензенской области стартует профилактическая акция «Автокресло - детям».

До 20 октября сотрудники Госавтоинспекции будут проводить массовые проверки водителей для выявления нарушений при перевозке несовершеннолетних. Если таковые найдутся, допустивших их ждет штраф в размере 3 000 рублей.

«В случае, если ребенок не зафиксирован с помощью специализированного удерживающего устройства, даже при незначительных столкновениях транспортных средств или при резком торможении он может удариться о различные части внутреннего оснащения автомобиля и получить достаточно серьезные травмы», - напомнили пензенцам в ГИБДД.

В 2017 году на территории Пензенской области случилось 94 ДТП с участием детей-пассажиров. В результате 4 ребенка погибли и 102 получили ранения.

«Берегите жизнь и здоровье детей – используйте специальные детские удерживающие устройства в автомобилях», - обратились к жителям Пензенской области в ГИБДД.