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Общество | Сотрудники ГИБДД проверят, как пензенские водители перевозят детей

13.10.2017|13:16
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С понедельника, 16 октября, в Пензенской области стартует профилактическая акция «Автокресло - детям».

До 20 октября сотрудники Госавтоинспекции будут проводить массовые проверки водителей для выявления нарушений при перевозке несовершеннолетних. Если таковые найдутся, допустивших их ждет штраф в размере 3 000 рублей.

«В случае, если ребенок не зафиксирован с помощью специализированного удерживающего устройства, даже при незначительных столкновениях транспортных средств или при резком торможении он может удариться о различные части внутреннего оснащения автомобиля и получить достаточно серьезные травмы», - напомнили пензенцам в ГИБДД.

В 2017 году на территории Пензенской области случилось 94 ДТП с участием детей-пассажиров. В результате 4 ребенка погибли и 102 получили ранения.

«Берегите жизнь и здоровье детей – используйте специальные детские удерживающие устройства в автомобилях», - обратились к жителям Пензенской области в ГИБДД.

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