13.10.2017 | 10:25

В Пензе при реконструкции площади Ленина будут использованы дорогостоящие материалы. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на встрече с представителями ветеранских организаций в четверг, 12 октября.

«Скупой платит дважды, мы решили не следовать этому примеру, а применить для реконструкции главной площади областного центра дорогостоящий материал. Скорее всего, это будет гранитная плитка», - пояснил глава региона.

Также Иван Белозерцев озвучил предварительные планы по срокам проведения работ.

На площади сняли верхний слой асфальта, в текущем году должны сделать основу под плитку. «А на следующий год, учитывая экономию 2017-го, мы предусмотрим финансирование на закупку материала и исполнение работ в полном объеме», - заявил губернатор.