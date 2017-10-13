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Общество | Площадь Ленина в Пензе выложат плиткой в 2018 году

13.10.2017|10:25
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В Пензе при реконструкции площади Ленина будут использованы дорогостоящие материалы. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на встрече с представителями ветеранских организаций в четверг, 12 октября.

«Скупой платит дважды, мы решили не следовать этому примеру, а применить для реконструкции главной площади областного центра дорогостоящий материал. Скорее всего, это будет гранитная плитка», - пояснил глава региона.

Также Иван Белозерцев озвучил предварительные планы по срокам проведения работ.

На площади сняли верхний слой асфальта, в текущем году должны сделать основу под плитку. «А на следующий год, учитывая экономию 2017-го, мы предусмотрим финансирование на закупку материала и исполнение работ в полном объеме», - заявил губернатор.

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Гость|13.10.2017 10:32|

Это накой? Кому это надо деньги распилить? Што ещё придумают?

Гость|13.10.2017 10:38|

другие-то проблемы в области давно решены!

Главное теперь храмик достроить и плитку везде уложить

Гость|13.10.2017 10:50|

и будут торговать скотиной.

Гость|13.10.2017 10:52|

Гость писал(a):

и будут торговать скотиной.
Во , я тоже самое хотел сказать .

Гость|13.10.2017 10:54|

Страна превращается в казарму, прав нет, везде нужно уложить бордюры и плитки и покрасить, траву покрасить как у ПГУ каждую весну....... При этом тепловые сети рвутся ежедневно, ГВС тоже не везде есть, классно! И это в 21 веке, что говорить тогда про производство?! Товары народного потребления для людей каменного века? и средства добычи как в 19 веке!

Гость|13.10.2017 10:59|

Повысить тарифы и успеть уложить брусчатку с бордюром!

Гость|13.10.2017 11:00|

И ПЕРЕИМЕНОВАТЬ!!! И ПАМЯТНИК В ЧЕМОДАНОВКУ ОТВЕЗТИ. ЧТО ЕЩЁ ЗА ЛЕНИНА, В ЧЕСТЬ ФАШИСТА ХУЖЕ ГИТЛЕРА ДО СИХ ПОР ПЛОЩАДЬ!

Гость|13.10.2017 11:08|

Ленина надо со всеми почестями отнести на ул.Кирова к местной Кремлевской стене.

Гость|13.10.2017 11:12|

penzainform.ru писал(a):

«Скупой платит дважды, мы решили не следовать этому примеру, а применить для реконструкции главной площади областного центра дорогостоящий материал. Скорее всего, это будет гранитная плитка», - пояснил глава региона
Какая разница что ломами долбить зимой?

Гость|13.10.2017 11:13|

В городе полно разбитых тротуаров, но мы с площади сняли нормальный асфальт и положим дорогущую плитку, чтобы на ней капустой и картошкой торговать.

Гость|13.10.2017 11:16|

А смысл то какой?

Асфальт вроде цел.

Просто хочется?!?!?!

Гость|13.10.2017 11:20|

Асфальт давно не цел.Его сняли этой весной.

Имя: Гость
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