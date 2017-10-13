13.10.2017 | 14:41

У жителей Нижнеломовского района Пензенской области появилась возможность решать все вопросы, связанные с энергоснабжением, в новом центре обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза».

В торжественной церемонии открытия современного офиса энергосбытовой компании приняли участие управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов, глава администрации Нижнеломовского района Николай Уракчеев, а также директор Нижнеломовского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» Александр Мамыкин.

В Нижнеломовском районе компания «ТНС энерго Пенза» поставляет электроэнергию более чем 38 тысячам абонентов, а это 97% населения района. Располагаясь в центре города, вблизи оживленных магистралей, новый центр обслуживания клиентов находится в легкой доступности для всех жителей.

Ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8:00 до 17:00 жители Нижнего Ломова смогут оплачивать электроэнергию, передавать показания приборов учета, проверять состояние лицевого счета, а также получать ответы на все вопросы, касающиеся расчетов за электроэнергию.

Николай Уракчеев поблагодарил управляющего директора и коллектив гарантирующего поставщика за системную работу по совершенствованию качества оказываемых услуг.

«В центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго Пенза» каждый житель оперативно в одном месте может получить информацию по всем волнующим его вопросам, и для нас, как представителей власти, это важно. Мы видим, что компания выстраивает свою деятельность в соответствии с интересами населения и организаций района», - подчеркнул глава администрации.

Роман Чернов, в свою очередь, отметил, что повышение качества обслуживания, в том числе открытие новых офисов на территории Пензенской области, является одним из приоритетных направлений работы компании.

«Мы надеемся, что благодаря высокому уровню сервиса, а также удачному расположению новый центр станет популярным среди клиентов компании», - отметил управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза».