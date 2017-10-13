13.10.2017 | 16:41

Заместитель начальника Управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства г. Омска Владимир Дорохин и мэр Пензы Виктор Кувайцев обсудили взаимовыгодное сотрудничество в сферах промышленности и торговли.

В области культуры уже достигнуты некоторые договоренности: подписано трехстороннее соглашение между Омским региональным общественным фондом развития русской культуры, творческим объединением «ПензаХобби» и городским управлением культуры.

«Я бы хотел выразить особую благодарность за то, что они посчитали правильным заключить это соглашение в Пензе. Пенза - хороший, благоустроенный город, с хорошей историей. Надо сказать, что в Пензе живут хорошие люди», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

После официальной части перешли к обмену подарками. Владимир Дорохин, передавая омский сувенир, сразу обозначил его дальнейшую судьбу. «Мы посмотрели: в музее место есть, а таких сувениров еще нет», - заметил он.

В свою очередь Виктор Кувайцев подарил гостю книгу с фотографиями местных достопримечательностей.

Кроме того, на этой встрече было подписано соглашение между городской администрацией и пензенской торгово-промышленной палатой.