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Общество | 70 пензенцев отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

13.10.2017|18:36
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Участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов торжественно проводили в Сочи.

«Я желаю, чтобы вы круглые сутки впитывали информацию. Забудьте о сне! Потом в Пензе отоспитесь. Мне хотелось бы, чтобы эти 70 человек, вернувшись в Пензу, дали новый импульс молодежному движению. Привезите нам все самое интересное!» - обратился к ребятам с напутственным словом заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В Пензе было много желающих попасть на этот всемирный съезд молодежи, но отобрали лишь 70 человек - 50 участников и 20 волонтеров. В программе фестиваля запланировано множество мероприятий.

«Наши ребята распределены по направлениям: кто-то отвечает за политику, кто-то за экологию, кто-то за науку. В рамках фестиваля они будут участвовать в дискуссионных площадках», - уточнил руководитель делегации Артем Колобов.

Перед посадкой в поезд пензенская делегация устроила танцевальный флешмоб.

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