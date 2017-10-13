13.10.2017 | 15:55

В преддверии их профессионального праздника в центре Пензы поздравляли дорожных дел мастеров. На обновленную доску почета попали не только передовики отрасли, но и целые организации из разных районов региона.

«Сделаем за год более 600 километров - и ремонт, и реконструкция. Аукционы выиграли наши подрядные организации, поэтому не приходилось упрашивать. Где-то погрешности были, но тем не менее все с задачей успешно справились», - отметил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Среди 20 самых грамотных, ответственных и целеустремленных работников дорожной сферы оказалась и Наталья Сонина из Земетчинского района.

«Выполнили, успели, уложились в срок. Работой своей очень довольна, людям нравится. Слышишь положительные отзывы от людей - и настроение улучшается», - призналась Наталья.

Всего в дорожной сфере Сурского края трудятся около 2 500 человек.