В преддверии их профессионального праздника в центре Пензы поздравляли дорожных дел мастеров. На обновленную доску почета попали не только передовики отрасли, но и целые организации из разных районов региона.
«Сделаем за год более 600 километров - и ремонт, и реконструкция. Аукционы выиграли наши подрядные организации, поэтому не приходилось упрашивать. Где-то погрешности были, но тем не менее все с задачей успешно справились», - отметил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.
Среди 20 самых грамотных, ответственных и целеустремленных работников дорожной сферы оказалась и Наталья Сонина из Земетчинского района.
«Выполнили, успели, уложились в срок. Работой своей очень довольна, людям нравится. Слышишь положительные отзывы от людей - и настроение улучшается», - призналась Наталья.
Всего в дорожной сфере Сурского края трудятся около 2 500 человек.
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