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Общество | 20 лучших дорожников области попали на обновленную доску почета

13.10.2017|15:55
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В преддверии их профессионального праздника в центре Пензы поздравляли дорожных дел мастеров. На обновленную доску почета попали не только передовики отрасли, но и целые организации из разных районов региона.

«Сделаем за год более 600 километров - и ремонт, и реконструкция. Аукционы выиграли наши подрядные организации, поэтому не приходилось упрашивать. Где-то погрешности были, но тем не менее все с задачей успешно справились», - отметил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Среди 20 самых грамотных, ответственных и целеустремленных работников дорожной сферы оказалась и Наталья Сонина из Земетчинского района.

«Выполнили, успели, уложились в срок. Работой своей очень довольна, людям нравится. Слышишь положительные отзывы от людей - и настроение улучшается», - призналась Наталья.

Всего в дорожной сфере Сурского края трудятся около 2 500 человек.

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Гость|13.10.2017 18:58|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг мужика кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

Имя: Гость
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