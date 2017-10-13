13.10.2017 | 13:51

В воскресенье, 15 октября, в Пензенской области завершится пожароопасный сезон. Соответствующий приказ подписал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Александр Москвин.

В 2017 году в Сурском крае произошел 31 лесной пожар. Все они были ликвидированы в день возгорания. Площадь поражения огнем составила 61,36 га. Для сравнения: в 2016-м было зарегистрировано 14 пожаров на площади 10,98 га.

Как сообщили в пресс-службе областного минлесхоза, в текущем году выявили трех виновников пожаров, и этот показатель является лучшим за последние пять лет. Чаще всего возгорания происходили из-за нарушений людьми правил пожарной безопасности.

В настоящее время сотрудники лесопожарного центра готовят технику и оборудование к зимнему хранению. Директора лесничеств проводят демонтаж щитов с наглядной агитацией и шлагбаумов, ограничивающих въезд в леса.