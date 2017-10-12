12.10.2017 | 09:26

В Пензенской области будет создан лесоперерабатывающий кластер. Об этом заявил глава региона Иван Белозерцев на совещании с руководителями предприятий в среду, 11 октября.

«Деревянное домостроение - очень перспективная отрасль, которая активно развивается. Мы могли бы объединить предприятия, работающие в этой сфере, чтобы они вышли на профессиональный уровень. В Пензенской области это могло бы придать новый импульс малоэтажному строительству, повысить спрос на приобретение жилья и сдержать рост цен», - сообщил Иван Белозерцев.

Он добавил, что создание кластера позволит объединить усилия бизнеса, науки и власти и не только разрабатывать собственные проекты, но и использовать опыт других регионов и стран.

Сейчас спрос на деревянные строения в области невысок, и поэтому Иван Белозерцев поставил задачу заинтересовать население приобретением экологически чистого жилья.

Как сообщили в пресс-службе правительства, деревянные дома, возможно, будут предлагать тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий: инвалидам, выпускникам детских домов и многодетным семьям.

«Создадим кластер, определим специалиста, курирующего проекты, сделаем площадку в Пензе, где покупатели могут осмотреть выставочные образцы и получить всю необходимую информацию от менеджера. Нужно систематизировать работу и активно выходить на рынок», - подвел итог встречи Иван Белозерцев.