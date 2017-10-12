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Общество | В Пензенской области многодетным и инвалидам предложат деревянные дома

12.10.2017|09:26
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В Пензенской области будет создан лесоперерабатывающий кластер. Об этом заявил глава региона Иван Белозерцев на совещании с руководителями предприятий в среду, 11 октября.

«Деревянное домостроение - очень перспективная отрасль, которая активно развивается. Мы могли бы объединить предприятия, работающие в этой сфере, чтобы они вышли на профессиональный уровень. В Пензенской области это могло бы придать новый импульс малоэтажному строительству, повысить спрос на приобретение жилья и сдержать рост цен», - сообщил Иван Белозерцев.

Он добавил, что создание кластера позволит объединить усилия бизнеса, науки и власти и не только разрабатывать собственные проекты, но и использовать опыт других регионов и стран.

Сейчас спрос на деревянные строения в области невысок, и поэтому Иван Белозерцев поставил задачу заинтересовать население приобретением экологически чистого жилья.

Как сообщили в пресс-службе правительства, деревянные дома, возможно, будут предлагать тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий: инвалидам, выпускникам детских домов и многодетным семьям.

«Создадим кластер, определим специалиста, курирующего проекты, сделаем площадку в Пензе, где покупатели могут осмотреть выставочные образцы и получить всю необходимую информацию от менеджера. Нужно систематизировать работу и активно выходить на рынок», - подвел итог встречи Иван Белозерцев.

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Гость|12.10.2017 09:52|

на проспекте Строителей 59 хлещет вода с 4 часов утра

воды вылилося наверное как в водохранилище

и все затекает в ямы которые очень близко к подвалам жилого дома

где в этом городе вообще существуют какиелибо ремонтные организации

Гость|12.10.2017 09:54|

уже 2017 год

пора бы уже строить небоскребы из стали и стекла

пора бы уже строить левитирующие в околоземном пространстве жилые города,поселения

на картофельных полях где грязи по колено пора бы уже строить роботизированные производства которые производили бы хоть чтонибудь

Гость|12.10.2017 09:58|

penzainform.ru писал(a):

выпускникам детских домов и многодетным семьям.
Рискованная категория - дети любят огоньком играть, дерево любит огонь.

Гость|12.10.2017 09:59|

а лесосажательный кластер создадут

для этого всего лишь необходимо приобрести специализированную технику для выемки дерева вместе с корневой системой целиком и высадки в любом месте города Пенза

елки которые желают рубить к Новому году их всего лишь необходимо предложить купить жителям и не рубить их елки , а пересадить сосны, ели в парки города Пензе

на улицы города Пенза

Гость|12.10.2017 09:59|

пора разработать роботов собирающих грибы ягоды и другие дары природы

Гость|12.10.2017 10:00|

отлично былобы спрашивать должностные инструкции

наизусть

Гость|12.10.2017 10:00|

мда, возвращаемся в седую древность...))) да здравствуют деревянные бараки 21-го века..!

Имя: Гость
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