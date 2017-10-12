12.10.2017 | 13:50

В Пензенской области за 9 месяцев 2017 года специалисты областной офтальмологической больницы сделали более 7 000 операций, 800 из которых относятся к высокотехнологичным.

Ежегодно в регионе регистрируется около 100 тысяч заболеваний глаз и придаточного аппарата. Более 1 500 составляют случаи со слепотой и пониженным зрением. Помогают таким пациентам 102 офтальмолога, работающих в медицинских учреждениях губернии.

«Полностью излечить можно только катарактальную слепоту. Во всех остальных случаях речь идет о так называемой вторичной профилактике, то есть раннем выявлении и начале лечения заболевания, чтобы не допустить его стремительного развития с исходом в инвалидизацию», - сообщил главный офтальмолог области Рашид Галеев.

Как пояснили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, к основным факторам риска неустранимых заболеваний глаз является пожилой и старческий возраст, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, гиперхолестеринемия, курение, гиподинамия.

В сентябре 2017-го Рашид Галеев провел в Астрахани первую в мире операцию по имплантации сразу двух хрусталиков, обеспечивающую восстановление зрения как вдаль, так и вблизи. В прошлом году он же в Казани в онлайн-режиме сделал микроинвазивную операцию без швов по замене хрусталика.