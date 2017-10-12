12.10.2017 | 09:11

В четверг, 12 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил реконструируемый стадион «Зенит».

По словам главы администрации Пензы Виктора Кувайцева на его восстановление было запланировано направить 219 млн рублей, на 150 млн работы уже выполнены, на 124 - профинансированы.

«Основная работа уже проделана, но и предстоит еще немало. У нас осталось 2,5 месяца, а это не так много. Нужно поторопиться и все успеть в срок», - заявил глава региона.

Члены выездной группы внимательно осмотрели поле с натуральным покрытием. На него уже выпускали молодежные команды, чтобы опробовать. И поле испытание выдержало.

«Оно должно быть в идеальном состоянии», - подчеркнул Иван Белозерцев.

В настоящее время поле готовится к зиме, осталось только обработать его от грибка. Как сообщила агроном ФК «Зенит» Екатерина Аладьева, на случай, если не будет снежного покрова, подготовлен укрывной материал, чтобы поле хорошо перезимовало.

В ходе проверки губернатор также обратил внимание, что рядом с полем расположен небольшой частный земельный участок, заросший бурьяном. Иван Белозерцев отметил, что собственника нужно оштрафовать за содержание участка в ненадлежащем виде, и поинтересовался, каким образом этот объект будет отгорожен от поля.

Главный архитектор области Леонид Иоффе пояснил, что это будет профлист с обрамлением.

По мнению главы региона, чтобы профлист смотрелся нормально, нужно разместить на нем рекламу, только перед этим уточнить, есть ли у нас на это право.