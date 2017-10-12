12.10.2017 | 16:32

Забор около корпуса областной станции скорой медицинской помощи перенесут ближе к зданию. Часть земельного участка около медицинского учреждения на улице Пионерской планируют использовать в других целях.

«Нужно отдать большую часть этой территории для парковой зоны, чтобы увеличить зону под комплексом «Обелиск Победы» и музеем военной техники под открытым небом», - пояснил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

От такого передела земли учреждение здравоохранения не пострадает: в рядом расположенном здании не будет ни стационара, ни поликлиники. Трехэтажное строение на Пионерской реконструируют. Здесь разместится региональный центр экстренной медицинской помощи.

«Кровлю завершим до 20-го числа. Заканчиваем установку оконных конструкций, приступили к штукатурке: оштукатурили второй этаж, спустились на первый. На этой неделе заканчиваем с наружными коммуникациями», - сообщил субподрядчик Михаил Швыркалин.

У строителей задача непростая: до конца 2017-го им надо сдать не только это здание, но и завершить еще один ключевой объект - реконструкцию стадиона «Зенит».

Приехавших на место чиновников попросили не ходить по газону, ведь он предназначен для специальной обуви. Но агроном комплекса «Зенит» Екатерина Аладьева успокоила: ничего с травой не случится, натуральное покрытие сделано по технологии.

«Провели подкормку специальными осенними удобрениями. Осталось обработать от грибка, чтобы у нас ничего не заболело», - добавила Екатерина Аладьева.

«По полю с искусственным покрытием подготовлено основание, выполнен подогрев. Готовится к монтажу искусственная трава», - рассказал начальник УКС г. Пензы Игорь Умнов.

А вот бурьян, который растет на частной территории рядом с административным зданием «Зенита», необходимо скосить. Также нужно обрезать деревья вдоль забора по периметру стадиона.

На строительной площадке Спасского кафедрального собора говорили не о сроках, а об эстетике - чем отделать цоколь храма. Было предложение использовать колотый известняк. Фактура станет намного интереснее, а цена - дешевле, чем мрамор.

А пока глава региона предложил провести субботник у стен строящегося храма.