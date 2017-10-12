Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 окт 2017|19:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  68.45  |  $  57.69
 

Общество | Госавтоинспекторы посвятили в пешеходы учеников школы № 66

12.10.2017|17:47
Печать

В школе № 66 в игровой форме прошло посвящение в пешеходы. 150 мальчишек и девчонок официально стали участниками дорожного движения.

На занятии, которое провели инспекторы ГИБДД, не запрещалось вскакивать с места, пританцовывать и разговаривать. Помогали полицейским сотрудники детского (юношеского) центра «Спутник». Эти специалисты знают, как просто рассказать о важном.

«Раньше дети ходили в детский сад в сопровождении взрослого человека. Что касается школы, до нее дети передвигаются самостоятельно. Мы рассказываем первоклассникам о правилах безопасного поведения на дорогах, о возможных дорожных ловушках, то есть опасных ситуациях», - уточнил инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Валентин Новоженцев.

«Дети знают и запоминают элементарные правила перехода проезжей части. Количество ДТП с участием детей-пешеходов снижается. Они начинают учить родителей, и родители начинают переходить дорогу в положенном месте», - добавила методист детского (юношеского) центра «Спутник» Татьяна Савчук.

Посвящение в пешеходы пройдет во всех школах Пензы.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!