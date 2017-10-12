12.10.2017 | 17:47

В школе № 66 в игровой форме прошло посвящение в пешеходы. 150 мальчишек и девчонок официально стали участниками дорожного движения.

На занятии, которое провели инспекторы ГИБДД, не запрещалось вскакивать с места, пританцовывать и разговаривать. Помогали полицейским сотрудники детского (юношеского) центра «Спутник». Эти специалисты знают, как просто рассказать о важном.

«Раньше дети ходили в детский сад в сопровождении взрослого человека. Что касается школы, до нее дети передвигаются самостоятельно. Мы рассказываем первоклассникам о правилах безопасного поведения на дорогах, о возможных дорожных ловушках, то есть опасных ситуациях», - уточнил инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Валентин Новоженцев.

«Дети знают и запоминают элементарные правила перехода проезжей части. Количество ДТП с участием детей-пешеходов снижается. Они начинают учить родителей, и родители начинают переходить дорогу в положенном месте», - добавила методист детского (юношеского) центра «Спутник» Татьяна Савчук.

Посвящение в пешеходы пройдет во всех школах Пензы.