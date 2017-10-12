12.10.2017 | 18:25

Внутриквартальная дорога у дома № 19 на улице Ульяновской оказалась бесхозной, поэтому помочь ей теперь некому. Рядом расположена вторая подстанция скорой медицинской помощи, а путь к ней испещрен выбоинами. Водители медицинских карет переживают за автомобили.

«Сложно, а что делать? Кто нам поможет? Машину жалко - одни ямы. Мы их камнями закидывали, но они разбиваются», - заметил один из шоферов.

По всей видимости, автовладельцам снова надо запастись обломками кирпичей, раздобыть щебень: департамент жилищно-коммунального хозяйства класть асфальт там не собирается. Из администрации журналистам прислали ответ, что эта внутриквартальная дорога не находится на балансе учреждения, нет никаких прав проводить там восстановительные работы.

Выход только один: инициативным жителям ближайших домов нужно обратиться к депутату, чтобы он включил этот разбитый вдребезги участок в программу по исполнению наказов избирателей.