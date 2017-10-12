12.10.2017 | 17:09

24 октября на 11 канале стартует новый проект. Он посвящен 20-летию программы «Наше здоровье». В нем смогут участвовать пензячки, которые хотят измениться и внешне, и внутренне.

«Мы приглашаем женщин в возрасте 40 лет. Возьмем не всех сразу в проект - будет отборочный тур», - предупредила автор и ведущая программы «Наше здоровье» Инна Изюмова.

В течение полутора месяцев дамам будут предоставлены услуги визажиста, массажиста, косметолога, диетолога. Также им расскажут и покажут, как правильно, с пользой для здоровья и красоты посещать баню, чтобы поход в парную превратился в медицинскую процедуру.

«Каждая участница проекта получит гарантированный приз. У нас есть партнеры, которые готовы помочь. Призы у нас уже лежат», - сообщила Инна Изюмова.

Отбор участниц состоится 14 октября в 10:00 в поликлинике на Набережной Реки Мойки, где расположен «Центр здоровья».

«Сначала будет организационная часть, потом я буду работать с женщинами на камеру индивидуально, а все остальные могут пройти обследование в «Центре здоровья». Это двойная польза для всех, кто придет», - подчеркнула Инна Изюмова.