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Общество | 11 канал приглашает 40-летних пензячек поучаствовать в новом проекте

12.10.2017|17:09
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24 октября на 11 канале стартует новый проект. Он посвящен 20-летию программы «Наше здоровье». В нем смогут участвовать пензячки, которые хотят измениться и внешне, и внутренне.

«Мы приглашаем женщин в возрасте 40 лет. Возьмем не всех сразу в проект - будет отборочный тур», - предупредила автор и ведущая программы «Наше здоровье» Инна Изюмова.

В течение полутора месяцев дамам будут предоставлены услуги визажиста, массажиста, косметолога, диетолога. Также им расскажут и покажут, как правильно, с пользой для здоровья и красоты посещать баню, чтобы поход в парную превратился в медицинскую процедуру.

«Каждая участница проекта получит гарантированный приз. У нас есть партнеры, которые готовы помочь. Призы у нас уже лежат», - сообщила Инна Изюмова.

Отбор участниц состоится 14 октября в 10:00 в поликлинике на Набережной Реки Мойки, где расположен «Центр здоровья».

«Сначала будет организационная часть, потом я буду работать с женщинами на камеру индивидуально, а все остальные могут пройти обследование в «Центре здоровья». Это двойная польза для всех, кто придет», - подчеркнула Инна Изюмова.

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Гость|12.10.2017 19:05|

penzainform.ru писал(a):

Каждая участница проекта получит гарантированный приз. У нас есть партнеры, которые готовы помочь
на лицо выраженный факт сутенерства- партнеры готовые платить

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