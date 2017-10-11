11.10.2017 | 16:41

Управление капитального строительства г. Пензы подготовило задание на проектирование реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до Центральной. Оно согласовано и утверждено, сообщили в пресс-службе мэрии.

По словам главы администрации Пензы Виктора Кувайцева, дорога, соединяющая Терновку и Кривозерье, находится в неудовлетворительном состоянии.

Есть проблемы с мостом через реку Пенза: его барьерные ограждения повреждены и изношены, не отвечают требованиям безопасности. Неудовлетворительна и ширина моста - она составляет всего 7 метров.

Кроме того, на участке дороги под железнодорожными путями затруднено движение из-за ограниченных габаритов. Это также необходимо исправить и привести в соответствие с современными нормами.

«Расходы на проектные работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги от ул. 40 лет Октября до ул. Центральная г. Пензы» включены в муниципальную программу «Развитие территорий, социальной, инженерной инфраструктуры в городе Пензы на 2015-2020 годы» в сумме 35 520,9 тыс. руб., из них 520,9 тыс. руб. - на 2017 год, 35 000 тыс. руб. - на 2018 год», - уточнили в мэрии.