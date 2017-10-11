11.10.2017 | 12:19

Тысячи пензенцев наверняка не раз задавались вопросом, что лучше: купить квартиру или снять. На первый взгляд, все очевидно: снять жилье проще и, главное, дешевле (1 млн за свою квартиру-студию и 7 тысяч в месяц за съемную). Что на самом деле выгоднее, покажет экономический анализ двух вариантов.

КУПИТЬ

Например, в сданном доме в Городе Спутнике квартира-студия площадью 28 квадратных метров стоит 1 040 000 рублей.

Если предположить, что первый взнос составляет 15% от стоимости квартиры (156 000 рублей), то сумма кредита составит 884 000 рублей. Средняя ставка - 9,40%. Срок кредитования - 15 лет. Ежемесячный платеж - 9 178 рублей. Переплата за 15 лет - 767 982 рубля. Ремонт при заселении - 100 000 рублей.

В итоге за 15 лет будет потрачено: 1 040 000 + 767 982 + 100 000 = 1 907 982 рубля.

При этом в собственности появится квартира-студия в современном, активно развивающемся микрорайоне, в ней можно будет жить, продавать или дарить ее.

СНЯТЬ

В среднем аренда квартиры-студии в Городе Спутнике стоит 7 000 рублей в месяц.

За 15 лет без учета инфляции и повышений нужно будет отдать 1 260 000 рублей. Если же учитывать инфляцию, к примеру в 6%, то через 15 лет потраченная на съем жилья сумма составит 1 955 181,47 рубля.

Таким образом, за аренду студии за 15 лет придется заплатить на 47 199,47 рубля меньше, чем за ее покупку. В год это 3 146,63 рубля, в месяц - 262,22. На эти деньги можно в лучшем случае один раз сходить в магазин или кафе.

При этом в перспективе - переезды и проблемы с владельцами квартир, регулярная оплата услуг риелторов, а главное - через 15 лет у квартиросъемщика по-прежнему не будет своего жилья.

Все расчеты приблизительные, основаны на данных из открытых источников. Не является публичной офертой. Материал подготовлен маркетологом-аналитиком ООО ПКФ «Термодом».