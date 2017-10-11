11.10.2017 | 16:56

Представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы стали чаще наведываться в гости к пензенцам. В городе начался отопительный сезон, частники взялись за печное и газовое оборудование. Ежегодно в этот период происходит всплеск происшествий и увеличение количества возгораний.

Задача сотрудников МЧС - постараться пресечь возможные чрезвычайные ситуации. Для этого устраивают подворовые обходы.

Представители регионального управления МЧС на этот раз отправились на улицу Пожарского. Кстати, совсем недавно огонь неподалеку уничтожил частный дом. Проверяющие напомнили жильцам об элементарных правилах безопасности.

«Если чувствуем запах гари, видим, что часто выключаются электрические пробки, сеть, которая подходит к электронагревательному прибору, нагревается, это значит, что происходит аварийный режим работы», - предупредил зам. начальника ОНД ГУ МЧС России по области Андрей Алпатов.

Среди владельцев домов даже по внешнему виду строений можно определить заботливых хозяев и беспечных жильцов.

«Котел я почистил от пыли и сажи, дымоход почистил тоже», - сообщил один из жителей улицы Пожарской.

В ходе профилактического мероприятия всем домовладельцам раздали памятки, а нарушителей ждут предупреждения или даже административные штрафы.