11.10.2017 | 11:48

Пензенским школьникам предлагают принять участие в конкурсе сочинений «Присяжные заседатели глазами детей». Его проводят областной суд, совет судей и управление Судебного департамента.

Для участия в творческом состязании нужно до 18 ноября прислать организаторам сочинение на одну из предложенных тем: «Присяжный заседатель на страже закона», «Каким должен быть присяжный заседатель?», «Особый взгляд на суд присяжных» и «Присяжные заседатели суда будущего».

Сочинение должно быть оформлено в виде текста в формате документа Word (не более 3 страниц) либо рукописного текста (не более 8 страниц). Его нужно отправить вместе с заполненной заявкой по электронной почте BychenkovaNV@oblsud.penza.ru или ur.usd.pnz@sudrf.ru.

По итогам конкурса будут выбраны 6 победителей и призеров в двух номинациях: среди учащихся 10-11 классов и среди учащихся до 9 класса (включительно). Их наградят дипломами, а лучшие работы опубликуют на сайтах Пензенского областного суда, регионального управления Судебного департамента, а также в ведомственном журнале «Власть судебная в Пензенской области».

Кроме того, победители примут участие в качестве присяжных заседателей в постановочном судебном заседании.

С формой заявок на конкурс и деталями оформления текста в формате документа Word можно ознакомиться на сайте облсуда oblsud.penza.ru, а задать уточняющие вопросы - по телефонам: +7 (8412) 63-80-29 (Управление Судебного департамента в Пензенской области); +7 (8412) 99-51-12 (пресс-служба областного суда).