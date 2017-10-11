Пензенское информационное агентство|18+|Среда|11 окт 2017|20:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  68.50  |  $  57.92
 

Общество | Новоселы в Заре начали выгонять домашних животных

11.10.2017|17:58
Печать

В новом микрорайоне Заря появились первые бездомные кошки. Недавние переселенцы стали выкидывать животных. Пока на улицах Сузюмова, Новоселов были замечены три-четыре зверя без определенного места обитания, но факт не пугать не может.

В более старых районах города таких бродят уже тысячи. Они просят есть. Сколько скандалов происходит, когда сердобольные люди начинают кормить бездомных у своей многоэтажки, а ненавистники животных пытаются уничтожить зверей.

«Помимо всего прочего, возникла такая ситуация: котенок залез под капот в джип, машина поехала и заглохла. Котенка этого они вытащили, естественно, мертвого. Якобы он повредил какую-то деталь, и ремонт обошелся в 50 тысяч», - рассказала об одном из конфликтов пензячка.

Конечно, кого-то раздражают миски у подъездов. Жалеющие котов устраивают столовые на теплотрассах, на задворках. Нечто похожее на поляну с мисками скоро появится и среди новостроек.

«Если хозяйские кошки, то будет все нормально. Одного Рыжика точно бросили. Он у меня в подъезде живет», - рассказал жительница новостройки в Заре Нина Романовна.

Но Рыжик в тот момент не обнаружился, возможность, что его приютили, Нина Романовна отмела. А вот прогноз появления в будущем целой стаи кошек без определенного места жительства считает вполне реальным.

0
0
0
0
 
Гость|11.10.2017 19:30|

Нужно принимать законы ... налоги, штрафы, паспорта на зверьё

Гость|11.10.2017 19:39|

Гость писал(a):

Нужно принимать законы ... налоги, штрафы, паспорта на зверьё

Уже принято: В минувшую пятницу Госдумой был одобрен беспрецедентный законопроект: о введении налога на домашних животных. Он уже вступил в силу и коснется тех граждан, которые содержат у себя домашних животных. Заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Александр Василенко сообщил, что этот закон планировалось принять в еще в весеннюю сессию Госдумы 2015 года.

На то, чтобы определиться, на содержание каких именно животных будет вводиться налог и каков может быть его размер, потребовалось два года. За это время в законопроект было внесено множество поправок, определили размеры налогов на различные виды животных и меры наказания, применяемые к нарушителям закона. На данный момент закон уже подписан и вот-вот вступит в силу..

Гость|11.10.2017 19:41|

Налоги должны быть на любое зверьё которое может или будет покидать квартиру! А завод сего зверья должен разрешаться только с согласия 51% жильцов дома-подьезда.

Гость|11.10.2017 19:42|

Гость писал(a):

Налоги должны быть на любое зверьё которое может или будет покидать квартиру! А завод сего зверья должен разрешаться только с согласия 51% жильцов дома-подьезда.

Нормы СанПина давно регулируют где должны жить животные, а не налоги поголовные.

Гость|11.10.2017 19:45|

Фигня всё это при нашей жизни ни чего в России не изменится. А кошака и собачи всегда были и будут бездомными , т.к. они звери и вероятнее всего им больше нравится резвится на воле и сдохнуть свободными , чем быть кастрированными и сдохнуть или быть усыплённым , жирным больным и старым.

Гость|11.10.2017 19:45|

Гость писал(a):

Нормы СанПина давно регулируют где должны жить животные
Не работают они ...до сих пор не знают как решать проблемы когда зоофилы заводят дома по 3-5-10 собак, кошек

Гость|11.10.2017 20:02|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Налоги должны быть на любое зверьё которое может или будет покидать квартиру! А завод сего зверья должен разрешаться только с согласия 51% жильцов дома-подьезда.

Не волнуйся , Плешивый скоро введёт налоги на осадки и воздух .

Гость|11.10.2017 20:03|

Как сбросить 8 кг. за 2 недели? Скажете нереально?! Лично я сумела, без диет и прочей ерунды добиться того веса о котором мечтала! Мой секрет "Чанг-шу", натуральный чай с Тибета! Вот моя история - http://2qu.ru/hotche

Гость|11.10.2017 20:07|

Таких, которые заведут животину, а потом выбрасывают - палкой бить нужно.

Гость|11.10.2017 20:20|

Гость писал(a):

А завод сего зверья должен разрешаться только с согласия 51% жильцов дома-подьезда.
И на всяких алкашей и наркош тоже пусть разрешение спрашивают. А то заселятся и хулюганют. В Пензе маразм крепчает.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!