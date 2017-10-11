11.10.2017 | 17:58

В новом микрорайоне Заря появились первые бездомные кошки. Недавние переселенцы стали выкидывать животных. Пока на улицах Сузюмова, Новоселов были замечены три-четыре зверя без определенного места обитания, но факт не пугать не может.

В более старых районах города таких бродят уже тысячи. Они просят есть. Сколько скандалов происходит, когда сердобольные люди начинают кормить бездомных у своей многоэтажки, а ненавистники животных пытаются уничтожить зверей.

«Помимо всего прочего, возникла такая ситуация: котенок залез под капот в джип, машина поехала и заглохла. Котенка этого они вытащили, естественно, мертвого. Якобы он повредил какую-то деталь, и ремонт обошелся в 50 тысяч», - рассказала об одном из конфликтов пензячка.

Конечно, кого-то раздражают миски у подъездов. Жалеющие котов устраивают столовые на теплотрассах, на задворках. Нечто похожее на поляну с мисками скоро появится и среди новостроек.

«Если хозяйские кошки, то будет все нормально. Одного Рыжика точно бросили. Он у меня в подъезде живет», - рассказал жительница новостройки в Заре Нина Романовна.

Но Рыжик в тот момент не обнаружился, возможность, что его приютили, Нина Романовна отмела. А вот прогноз появления в будущем целой стаи кошек без определенного места жительства считает вполне реальным.