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Общество | На улице Кирова в Пензе планируют высадить 30 лип

11.10.2017|16:11
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В Пензе высадят около 2 500 деревьев и 5 000 кустарников на территориях школ, детских садов и других учреждений соцкультбыта, сообщили в пресс-службе мэрии. Участвовать в озеленении города наряду с МУП «Зеленое хозяйство» будут районные администрации, организации и предприятия Пензы.

В среду, 11 октября, сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» обновили приствольные круги деревьев на Кирова. На этой улице планируется высадить 30 крупномерных лип с земляным комом.

«Работами охвачена и улица Максима Горького», – добавил директор МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Александр Кильгянкин. По его словам, в Пензе нужно заменить на газонах и в приствольных кругах 282 дерева на Куйбышева, Свердлова, Лермонтова, Ленинградской, Мира, Окружной, Калинина, Тамбовской, Володарского, Карпинского, проспектах Победы и Строителей.

14 октября в городе состоится осенний субботник, во время которого будут высаживаться деревья. Присоединиться к нему может каждый пензенец, занявшись благоустройством своего двора.

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Гость|11.10.2017 16:22|

липы - айтой!

только тополя!!!

Гость|11.10.2017 16:55|

липовые липы конечно хорошо, а когда строительство цирка перестанет быть липовым?

Гость|11.10.2017 17:20|

Деятельность администрации города напоминает одну гигантскую липу,увешанную гигантской вьющейся лапшой.

Гость|11.10.2017 17:20|

А в перинатальном уже рожают?

Имя: Гость
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