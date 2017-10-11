11.10.2017 | 16:11

В Пензе высадят около 2 500 деревьев и 5 000 кустарников на территориях школ, детских садов и других учреждений соцкультбыта, сообщили в пресс-службе мэрии. Участвовать в озеленении города наряду с МУП «Зеленое хозяйство» будут районные администрации, организации и предприятия Пензы.

В среду, 11 октября, сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» обновили приствольные круги деревьев на Кирова. На этой улице планируется высадить 30 крупномерных лип с земляным комом.

«Работами охвачена и улица Максима Горького», – добавил директор МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Александр Кильгянкин. По его словам, в Пензе нужно заменить на газонах и в приствольных кругах 282 дерева на Куйбышева, Свердлова, Лермонтова, Ленинградской, Мира, Окружной, Калинина, Тамбовской, Володарского, Карпинского, проспектах Победы и Строителей.

14 октября в городе состоится осенний субботник, во время которого будут высаживаться деревья. Присоединиться к нему может каждый пензенец, занявшись благоустройством своего двора.