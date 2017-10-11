11.10.2017 | 16:39

«МегаФон.ТВ» и START*, новый видеосервис сериалов и фильмов на родном языке, договорились о партнерстве. START сотрудничает c ведущими российскими производителями кино и сериалов, а также создает собственный эксклюзивный контент специально для своих подписчиков.

Абоненты «МегаФон.ТВ» смогут смотреть популярные отечественные фильмы и сериалы одновременно с их показом на ТВ, а избранные премьеры производства START и других студий - до их трансляции в ТВ-эфире.

Уже с запуска сервиса подписчикам START на «МегаФон.ТВ» будут доступны премьерные сериалы «Бесстыдники» (в эфире НТВ по воскресеньям с 24 сентября, далее по 2 новые серии на «МегаФон.ТВ» до эфира), «Ивановы-Ивановы» (в эфире СТС с 16октября, на «Мегафон.ТВ» с 9-го) и фильм-сенсация 2017 года «Гоголь. Начало», который открыт на раннем SVOD-окне.

Также в этом году выйдут сериалы «Бывшие», «Лучше чем люди» (трансляция на Первом канале), «Отель Элеон» (СТС). Премьеры только в START на «Мегафон.ТВ»: «Вне Игры», «Фитнес» и «Лапси».

Абонентская плата за подключение видеосервиса составит всего 14 рублей в день. Новые абоненты имеют право на бесплатный пробный период в течение 7 дней. А для абонентов - пользователей ТП «Включайся» трафик при просмотре фильмов и сериалов через мобильную сеть «МегаФон» - бесплатный.

«МегаФон.ТВ» активно сотрудничает с телеканалами и производителями российского контента, предлагая своим пользователям фильмы и сериалы на выгодных условиях. Качество российских программ постоянно растет, что способствует притоку новых зрителей, в том числе в digital-среду, где таким зрителям намного удобнее смотреть контент, в том числе через мобильные устройства.

Правообладатели прекрасно понимают, что интернет-пользователи готовы платить за популярный контент, и залогом успеха здесь является правильная связка онлайн- рансляций с ТВ-эфиром. На примере наших проектов с СТС мы видим, что онлайн не только не мешает ТВ-прокату, но и позволяет привлечь дополнительную аудиторию, а значит, и выручку.

Мы убеждены, что сотрудничество с компанией START также будет успешным, ведь «МегаФон.ТВ» является наилучшей площадкой для монетизации подобного контента, в первую очередь за счет наличия удобного для абонента способа оплаты (через лицевой счет), а также за счет специальных условий, таких, как, например, бесплатный трафик для ряда тарифов или бесплатный пробный период», - сообщил директор бизнес-направления «Видео» компании «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

*START - студия нового поколения по созданию оригинальных сериалов и фильмов на родном языке с собственным видеосервисом для распространения контента во всем мире. Особенностью START является ориентированность не только на ТВ-, но и в равной степени на онлайн-аудиторию. Студия основана продюсерской компанией Yellow, Black and White.

Yellow, Black and White - один из ведущих российских медиахолдингов, основными направлениями деятельности которого являются кино- и телепроизводство, дистрибуция контента для всех платформ на территории России и СНГ (ТВ, Интернет, DVD, BluRay, мобильные устройства), реализация лицензионных программ, кинотеатральный прокат, консалтинг в сфере киномаркетинга, а также реализация собственных проектов в digital-сфере. Наиболее известными телепроектами компании являются ситкомы «Кухня» и «Папины дочки», скетч-шоу «Даешь молодежь!» и «6 кадров».