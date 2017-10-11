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Общество | Губернатор: Ремонт дома культуры в Тамале должен быть завершен в 2018-м

11.10.2017|09:19
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Финансирование капитального ремонта дома культуры в рабочем поселке Тамала будет продолжено. Об этом заявил губернатор Пензенской области во вторник, 10 октября, посетив объект.

«Я готов предусмотреть в бюджете Пензенской области дальнейшее финансирование, но для этого необходимо оперативно провести торги», - сообщил Иван Белозерцев.

Для обновления учреждения культуры из бюджета было выделено около 41 млн рублей. Сейчас на строительной площадке выполнена стяжка здания, идут наружные работы.

Глава региона нацелил строителей на дальнейшую активную деятельность. «Справляйтесь с задачей как можно быстрее, нужно сооружать кровлю, закрывать корпус по периметру, вставлять окна и двери, чтобы строители могли зайти внутрь и заниматься отделкой помещений», - отметил губернатор.

Он также добавил, что реконструкция объекта должна быть завершена в следующем году.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Иван Белозерцев поручил министрам сельского хозяйства и финансов проработать вопрос дальнейшего финансирования капитального ремонта учреждения.

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Гость|11.10.2017 09:46|

Для обновления учреждения культуры из бюджета было выделено около 41 млн рублей. Попы потом крест присабачат и объявят духовно-просветительским центром, разве можно деньги мимо них пронести.

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