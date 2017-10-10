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Общество | Внесены изменения в правила выдачи лекарств родственникам больных

10.10.2017|16:32
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Пензенец Алексей Николаевич Андриянов борется с онкологическим заболеванием. Рак подбирается к нему уже лет 15, в последние полтора года совсем лишил сил. Андриянов может дышать, говорить, немного двигаться, но только после уколов.

«Ночью страшно было: были невыносимые боли, я задыхался. А она (жена. - Прим. ред.) стоит плачет: «Что я буду с тобой делать», - рассказал пенсионер.

Алексею Николаевичу лекарства полагаются бесплатно. Каждые восемь дней жена ходит за рецептом к врачу, потом в аптеку. Много лет ей без проблем отдавали медикаменты, а в последний раз огорошили.

«С меня требуют доверенность, чтобы я имела право эти лекарства получать. Раньше я показывала паспорт, а теперь они сказали - последний раз. У них вышел указ, что нужна доверенность. А для этого нужно идти к нотариусу, и стоит она больше 2 000», - посетовала Лидия Андриянова.

Препарат, что выдают Андриянову, а также многим другим пензенцам с такой формой заболевания, относится к находящимся на предметно-количественном учете. Несколько недель назад вступил в силу закон, который регламентирует порядок выдачи лекарств - психотропных, наркотических. Раньше родственники тяжелобольных действительно могли предъявить рецепт и паспорт, теперь же требуется доверенность. Составить ее пациент может сам.

«Необязательно ходить к нотариусу. Он пишет в доступной форме о том, что он доверяет получить наркотический препарат, который назначил ему доктор после осмотра на дому тому представителю, которому он доверяет», - пояснила заведующая поликлиникой № 2 ГБУЗ «Городская поликлиника» Наталья Ткаченко.

Указываются паспортные данные самого больного и человека, которому он разрешает забрать лекарства. Если срок действия бумаги не оговаривается, то она действительна в течение года. В специализированной аптеке уже хранится несколько экземпляров, написанных от руки. Лишь некоторые пациенты решили обратиться к нотариусу по собственному желанию.

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Гость|10.10.2017 18:49|

penzainform.ru писал(a):

теперь же требуется доверенность. Составить ее пациент может сам.

«Необязательно ходить к нотариусу. Он пишет в доступной форме о том, что он доверяет получить наркотический препарат, который назначил ему доктор после осмотра на дому тому представителю, которому он доверяет»

Это не доверенность, а филькина грамота.

Гость|10.10.2017 19:35|

Гость писал(a):

Это не доверенность, а филькина грамота.
Давно уже доверенность не требует нотариального заверения

Гость|10.10.2017 20:04|

А если больной уже не в состоянии писать?

Гость|10.10.2017 20:05|

Тогда в рецепте рядом с фамилией пациента пишите фамилию того, кто будет получать лекарства. Почему из всего устраивают балаган!?

Имя: Гость
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