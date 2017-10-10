10.10.2017 | 16:32

Пензенец Алексей Николаевич Андриянов борется с онкологическим заболеванием. Рак подбирается к нему уже лет 15, в последние полтора года совсем лишил сил. Андриянов может дышать, говорить, немного двигаться, но только после уколов.

«Ночью страшно было: были невыносимые боли, я задыхался. А она (жена. - Прим. ред.) стоит плачет: «Что я буду с тобой делать», - рассказал пенсионер.

Алексею Николаевичу лекарства полагаются бесплатно. Каждые восемь дней жена ходит за рецептом к врачу, потом в аптеку. Много лет ей без проблем отдавали медикаменты, а в последний раз огорошили.

«С меня требуют доверенность, чтобы я имела право эти лекарства получать. Раньше я показывала паспорт, а теперь они сказали - последний раз. У них вышел указ, что нужна доверенность. А для этого нужно идти к нотариусу, и стоит она больше 2 000», - посетовала Лидия Андриянова.

Препарат, что выдают Андриянову, а также многим другим пензенцам с такой формой заболевания, относится к находящимся на предметно-количественном учете. Несколько недель назад вступил в силу закон, который регламентирует порядок выдачи лекарств - психотропных, наркотических. Раньше родственники тяжелобольных действительно могли предъявить рецепт и паспорт, теперь же требуется доверенность. Составить ее пациент может сам.

«Необязательно ходить к нотариусу. Он пишет в доступной форме о том, что он доверяет получить наркотический препарат, который назначил ему доктор после осмотра на дому тому представителю, которому он доверяет», - пояснила заведующая поликлиникой № 2 ГБУЗ «Городская поликлиника» Наталья Ткаченко.

Указываются паспортные данные самого больного и человека, которому он разрешает забрать лекарства. Если срок действия бумаги не оговаривается, то она действительна в течение года. В специализированной аптеке уже хранится несколько экземпляров, написанных от руки. Лишь некоторые пациенты решили обратиться к нотариусу по собственному желанию.