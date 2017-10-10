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Общество | В выставках товаропроизводителей Поволжья приняли участие 80 предприятий

10.10.2017|17:58
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Еще до официального открытия XV региональной выставки товаров и услуг «Пензенская марка» и IX межрегиональной «Сурской ярмарки» представители Липецка, а также ряда соседних областей отказались выставлять здесь свой товар.

«Сравнив цены, которые предлагают наши предприятия, участники выставки предпочли не принимать участия, потому что ценовая конкуренция в пользу наших производителей», - сообщил председатель Пензенской ТПП Владимир Подобед.

И тем не менее в Пензу со своим товаром приехали представители 15 различных регионов России. Так, из Томска привезли грибы, ягоды, орехи.

«Это наши местные собирают, сушат, трудятся - так зарабатывают на жизнь», - пояснила продавец.

На прилавках разложили молочные продукты Поволжья, мясные изделия, натуральные соки и душистые специи из южных регионов, одежду и многое другое.

Однако, по мнению посетителей, если цены на товары особо не кусались, то вот ассортимент все-таки оставлял желать лучшего.

«Вообще ярмарки стали не такие многообразные, но все равно можно выбрать. Купила себе кое-что», - рассказала посетительница выставки Валентина Якушкина.

«Надо побольше приглашать. Наши пусть учатся делать все это», - заявила еще одна покупательница Раиса.

Всего в выставках «Пензенская марка» и «Сурская ярмарка» приняли участие около 80 предприятий и организаций.

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