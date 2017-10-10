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Общество | В УФСБ обратились к пензенцам после ложных сообщений о минировании ТЦ

10.10.2017|12:33
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После серии ложных сообщений об угрозах взрывов в торговых центрах Пензы региональное управление ФСБ России решило дать жителям области рекомендации, которые позволят им в экстремальной ситуации быть психологически готовыми к самозащите.

«В России в сентябре 2017 года из-за ложных сообщений об угрозах взрывов было эвакуировано около 1 миллиона человек. 18 сентября наш город также подвергся телефонному терроризму - посетители и сотрудники 12 торговых центров («Суворовский», «Арбат», «Высшая лига», «Проспект», «Коллаж», «Лента» и др. - Прим. ред.) были эвакуированы после анонимных звонков о минировании», - уточнили в УФСБ.

В ведомстве рекомендуют пензенцам при получении сообщения от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации четко выполнять их команды.

Тем, кто оказался в толпе, нужно позволить ей нести себя, но попытаться выбраться. Любыми способами нужно стараться удержаться на ногах. Если давка приняла угрожающий характер, необходимо немедленно освободиться от любой ноши, в том числе шарфа.

«Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений», - предупредили в пресс-службе УФСБ.

Оказавшись в заложниках, не нужно оказывать сопротивление. Рекомендуется выполнять требования преступников, не допускать истерики и паники.

Кроме того, пензенцам советуют всегда контролировать ситуацию вокруг себя, особенно при нахождении на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей нужно, не трогая их, сообщить ответственным лицам.

«Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника. При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т. п.). Для большей безопасности накройте голову руками», - сообщили в УФСБ.

Гражданам, случайно узнавшим о готовящемся теракте, необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы.

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Гость|10.10.2017 12:48|

penzainform.ru писал(a):

Тем, кто оказался в толпе, нужно позвольте ей нести себя, но попытаться выбраться.
переведите на русский, плиз.

Похоже на подготовку населения к войне.

Гость|10.10.2017 12:49|

penzainform.ru писал(a):

Тем, кто оказался в толпе, нужно позвольте ей нести себя, но попытаться выбраться.
напишите предложение нормально!

Гость|10.10.2017 13:03|

Гость писал(a):

напишите предложение нормально
учи буртасский язык!

Гость|10.10.2017 13:05|

Способностей нет к мордовскому.

Гость|10.10.2017 13:18|

Когда уж это кончится? Что, найти не могут или тонкая комбинация?

Гость|10.10.2017 13:22|

странно, что торговые центры с названиями указали. Обычно ТЦ на Московской или в Арбекове, а тут все поименно. Ох, чувствую, по лезвию ходит журналист.

Гость|10.10.2017 13:23|

Гость писал(a):

Тем, кто оказался в толпе, нужно позвольте ей нести себя, но попытаться выбраться.

переведите на русский, плиз.

скорее всего 3 егенала приказали одному подчинённому - как золушке - выполнить работу за десятерых. ну - тот в торопях - выкопировать то выкопировал, а на подредактировать - не хватило сил и времени

Гость|10.10.2017 13:28|

готовятся !терорюги за бомбордировки в долгу не остануться

Гость|10.10.2017 13:32|

Гость писал(a):

готовятся !терорюги за бомбордировки в долгу не остануться
без взрощенных и выпестованных расчётливых иуд - не удивительно

Гость|10.10.2017 13:36|

penzainform.ru писал(a):

Тем, кто оказался в толпе, нужно позвольте ей нести себя, но попытаться выбраться.
Не только лишь все...

Гость|10.10.2017 13:49|

"При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т. п.)"-а от взрыва тачка не может взорваться или загореться? о чем это предложение-пожелание??!!

Имя: Гость
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