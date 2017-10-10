10.10.2017 | 16:53

На 40-й неделе года - с 2 по 8 октября - в Пензенской области зарегистрировали 1 570 случаев респираторных вирусных инфекций, больше половины из них - у детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Заболеваемость РВИ ниже эпидпорога на 48,7%. Грипп не регистрируется», - уточнили в ведомстве.

В Пензе в течение недели диагноз «респираторная вирусная инфекция» поставили 462 раза, показатель заболеваемости - 88,8 на 100 тысяч населения, ниже эпидпорога на 68,1%.

Прививки против гриппа сделали 298,9 тысячи жителей Пензенской области, в том числе 59,3 тысячи детей.