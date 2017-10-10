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Общество | В Пензе может появиться галерея почета педагогов

10.10.2017|17:39
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В Пензе рассмотрят возможность создания галереи почета педагогов. Такое поручение сделал глава региона Иван Белозерцев на встрече с учителями в Губернаторском доме во вторник, 10 октября.

При обсуждении проблем сферы образования губернатор также распорядился пересмотреть методику финансирования мероприятий по повышению квалификации преподавателей, чтобы возможность участвовать в программах была и у представителей сельских малокомплектных школ.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, отдельной темой диалога стал Единый государственный экзамен. При подготовке к нему Иван Белозерцев предложил использовать опыт лучших педагогов-предметников.

«Надо повышать уровень учителей - ребенок не сможет получить необходимые знания, если педагог не способен показать высокий результат ЕГЭ», - подчеркнул он.

По мнению главы региона, эффективному усвоению школьной программы может способствовать и электронное консультирование. Посредством онлайн-общения педагог имеет возможность помочь ребенку, например, при выполнении домашнего задания.

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Гость|10.10.2017 17:55|

Какой позор. Опять грамоту будут давать вместо зарплаты.

Правильно, что в учителя и медработники идут худшие.

Гость|10.10.2017 18:05|

А лучшие - в торговцы?

Гость|10.10.2017 18:08|

Гость писал(a):

А лучшие - в торговцы?
Кто куда. Кто в торговлю, а лучше в школу МВД или ФСБ.

Талантливые IT-шниками становятся.

Гость|10.10.2017 18:09|

Галерея барыг

Гость|10.10.2017 18:10|

Гость писал(a):

Кто куда. Кто в торговлю, а лучше в школу МВД или ФСБ.

Талантливые IT-шниками становятся

Шпион чель?

Гость|10.10.2017 18:12|

Галерея политических проституток нужна Пензе .

Гость|10.10.2017 18:13|

Гость писал(a):

Кто куда. Кто в торговлю, а лучше в школу МВД или ФСБ.

Талантливые IT-шниками становятся.

Что такое талант знаешь?

Гость|10.10.2017 18:21|

Гость писал(a):

Галерея барыг
А не кассир ли ты супер-маркета, который в чеке пробивает кило ананасов вместо кило дешёвых яблок, честный, начни с себя.

Гость|10.10.2017 18:26|

Гость писал(a):

Правильно, что в учителя и медработники идут худшие.
А Вы и туда не попали? Печалька...

Гость|10.10.2017 18:26|

Гость писал(a):

Галерея барыг

А не кассир ли ты супер-маркета, который в чеке пробивает кило ананасов вместо кило дешёвых яблок, честный, начни с себя.

Не я дерьмовым пальмовым маслом торгую А иначе полки в магазинах были бв пусты

Имя: Гость
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