10.10.2017 | 17:39

В Пензе рассмотрят возможность создания галереи почета педагогов. Такое поручение сделал глава региона Иван Белозерцев на встрече с учителями в Губернаторском доме во вторник, 10 октября.

При обсуждении проблем сферы образования губернатор также распорядился пересмотреть методику финансирования мероприятий по повышению квалификации преподавателей, чтобы возможность участвовать в программах была и у представителей сельских малокомплектных школ.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, отдельной темой диалога стал Единый государственный экзамен. При подготовке к нему Иван Белозерцев предложил использовать опыт лучших педагогов-предметников.

«Надо повышать уровень учителей - ребенок не сможет получить необходимые знания, если педагог не способен показать высокий результат ЕГЭ», - подчеркнул он.

По мнению главы региона, эффективному усвоению школьной программы может способствовать и электронное консультирование. Посредством онлайн-общения педагог имеет возможность помочь ребенку, например, при выполнении домашнего задания.