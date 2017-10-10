10.10.2017 | 17:20

В Пензе в рамках профилактической работы антинаркотической направленности продолжают ликвидировать незаконные надписи.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, очередной рейд состоялся в понедельник, 9 октября.

Во время проверки было устранено 11 надписей пронаркотического содержания со зданий и сооружений на улицах Володарского, Московской, Кирова, Гоголя и Чкалова.

8 августа жителя Пензенской области, который наносил на фасады жилых домов в Терновке и Гидрострое надписи с названием наркотиков и местом их приобретения, оштрафовали на 4 000 рублей.