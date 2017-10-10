В Пензе в рамках профилактической работы антинаркотической направленности продолжают ликвидировать незаконные надписи.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, очередной рейд состоялся в понедельник, 9 октября.
Во время проверки было устранено 11 надписей пронаркотического содержания со зданий и сооружений на улицах Володарского, Московской, Кирова, Гоголя и Чкалова.
8 августа жителя Пензенской области, который наносил на фасады жилых домов в Терновке и Гидрострое надписи с названием наркотиков и местом их приобретения, оштрафовали на 4 000 рублей.
penzainform.ru писал(a):ВСЕГО !?? Всего 11 ? даже не 111,это не опечатка ????