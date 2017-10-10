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Общество | Со зданий на пяти улицах Пензы удалено 11 пронаркотических надписей

10.10.2017|17:20
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В Пензе в рамках профилактической работы антинаркотической направленности продолжают ликвидировать незаконные надписи.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, очередной рейд состоялся в понедельник, 9 октября.

Во время проверки было устранено 11 надписей пронаркотического содержания со зданий и сооружений на улицах Володарского, Московской, Кирова, Гоголя и Чкалова.

8 августа жителя Пензенской области, который наносил на фасады жилых домов в Терновке и Гидрострое надписи с названием наркотиков и местом их приобретения, оштрафовали на 4 000 рублей.

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Гость|10.10.2017 17:42|

penzainform.ru писал(a):

устранено 11 надписей
ВСЕГО !?? Всего 11 ? даже не 111,это не опечатка ????

Гость|10.10.2017 17:43|

penzainform.ru писал(a):

приобретения, оштрафовали на 4 000 рублей.
Всего ???? Это что шутка ??? Просто взяли 4 копейки ??7 И даже не посадили ???

Имя: Гость
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