09.10.2017 | 18:15

Начальник регионального управления МВД Юрий Рузляев навестил подчиненных, которые несут службу на Северном Кавказе. Сводный отряд пензенских полицейских находится в Сунженском районе Чечни с мая.

«Занимаемся охранным обеспечением общественного порядка, проводим оперативно-разыскные мероприятия по выявлению лиц, находящихся в розыске, участвующих в незаконных формированиях, выявляем оружие, наркотики, угнанные транспортные средства», - уточнил зам. начальника оперативной группы ВОГОиП МВД РФ по Сунженскому району Чечни Владимир Сабанцев.

В ходе своего визита Юрий Рузляев проверил условия быта, созданные для наших полицейских. Осмотрел КПП, где они несут службу в круглосуточным режиме, а также встретился со своим коллегой - министром внутренних дел Чечни Русланом Алхановым.

«Приятно было слушать: они работают как один сплоченный коллектив. Нет разделения на наших и не наших. Это отрадно», - отметил Юрий Рузляев.

15 особо отличившимся сотрудникам были вручены почетные грамоты и нагрудные знаки МВД России. Еще одним подарком для всех наших полицейских, находящихся сейчас в Чечне, стал концерт коллег, специально приехавших к ним из Пензы.