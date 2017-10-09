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Общество | Юрий Рузляев навестил пензенских полицейских, служащих в Чечне

09.10.2017|18:15
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Начальник регионального управления МВД Юрий Рузляев навестил подчиненных, которые несут службу на Северном Кавказе. Сводный отряд пензенских полицейских находится в Сунженском районе Чечни с мая.

«Занимаемся охранным обеспечением общественного порядка, проводим оперативно-разыскные мероприятия по выявлению лиц, находящихся в розыске, участвующих в незаконных формированиях, выявляем оружие, наркотики, угнанные транспортные средства», - уточнил зам. начальника оперативной группы ВОГОиП МВД РФ по Сунженскому району Чечни Владимир Сабанцев.

В ходе своего визита Юрий Рузляев проверил условия быта, созданные для наших полицейских. Осмотрел КПП, где они несут службу в круглосуточным режиме, а также встретился со своим коллегой - министром внутренних дел Чечни Русланом Алхановым.

«Приятно было слушать: они работают как один сплоченный коллектив. Нет разделения на наших и не наших. Это отрадно», - отметил Юрий Рузляев.

15 особо отличившимся сотрудникам были вручены почетные грамоты и нагрудные знаки МВД России. Еще одним подарком для всех наших полицейских, находящихся сейчас в Чечне, стал концерт коллег, специально приехавших к ним из Пензы.

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Гость|09.10.2017 18:56|

Люблю жён у которых менты в чечне

Гость|09.10.2017 19:49|

Гость писал(a):

Люблю жён у которых менты в чечне
Они приедут оттуда уже они тебя будут любить по очереди

Имя: Гость
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