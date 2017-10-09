09.10.2017 | 16:57

В Пензе продолжается реализация социальной программы. В Заре, где уже построены дома для детей-сирот, возводят новые также для этой категории граждан.

Уже в марте 2019 года там появятся три пятиэтажки. Проектная документация разработана, получено положительное заключение госэкспертизы. Сообщение об этом размещено на официальном сайте городской администрации.

«Необходимо четко контролировать качество и сроки проведения строительных работ», - распорядился глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Заря стала активно застраиваться благодаря программе по переселению из ветхого и аварийного жилья. Там же определили место под дома для детей-сирот. Первые три были сданы еще в 2016-м.

Специализированные жилые помещения детям-сиротам, достигшим совершеннолетия, предоставляются по договорам социального найма.

«В течение пяти лет они не могут ни приватизировать, ни продать жилье. А потом рассматривается изменение договоров», - уточнила заместитель начальника отдела распределения муниципального жилищного фонда Валентина Ланчакова.

В трех новых домах, к строительству которых уже приступили, будет 150 квартир.