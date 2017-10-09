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Общество | В Заре построят три пятиэтажных дома для детей-сирот

09.10.2017|16:57
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В Пензе продолжается реализация социальной программы. В Заре, где уже построены дома для детей-сирот, возводят новые также для этой категории граждан.

Уже в марте 2019 года там появятся три пятиэтажки. Проектная документация разработана, получено положительное заключение госэкспертизы. Сообщение об этом размещено на официальном сайте городской администрации.

«Необходимо четко контролировать качество и сроки проведения строительных работ», - распорядился глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Заря стала активно застраиваться благодаря программе по переселению из ветхого и аварийного жилья. Там же определили место под дома для детей-сирот. Первые три были сданы еще в 2016-м.

Специализированные жилые помещения детям-сиротам, достигшим совершеннолетия, предоставляются по договорам социального найма.

«В течение пяти лет они не могут ни приватизировать, ни продать жилье. А потом рассматривается изменение договоров», - уточнила заместитель начальника отдела распределения муниципального жилищного фонда Валентина Ланчакова.

В трех новых домах, к строительству которых уже приступили, будет 150 квартир.

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Гость|09.10.2017 19:04|

У меня аллергия на это имя . Уже зачесался .

Гость|09.10.2017 19:24|

Не дай Бог в Зарю попасть - новый бандитский район!

Гость|09.10.2017 19:38|

Гость писал(a):

Не дай Бог в Зарю попасть - новый бандитский район!
После заселения сиротами именно так и будет .

Имя: Гость
Комментарий:

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