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Общество | В Средней Елюзани остро встала проблема частных боен

09.10.2017|17:54
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Начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев поднял проблему большого количества частных боен на территории Средней Елюзани. На заседании в региональном правительстве, состоявшемся в понедельник, 9 октября, он поинтересовался у руководителя территориального органа Россельхознадзора Баграта Пирумова, контролирует ли его ведомство ситуацию.

«Да, это ситуация проблемная на территории Городищенского района. Мы на систематической основе занимаемся этим вопросом. В частности, в последнее время к нам поступила информация из Белгородской области о том, что с территории Средней Елюзани на территорию Белгородской области отправляются лошади для убоя. Хотя согласно регистрационным данным информационной системы «Цербер» и информации, присланной из Белгородской области, там у них не имеется убойных пунктов для лошадей.

Эти лошади, не доезжая до Белгородской области, реализуются на территории Российской Федерации в неустановленных местах. А документы, выдаваемые ветеринарной службой, используются для легализации лошадей, которые предположительно, хочу подчеркнуть, поставляются с территории Украины», - описал ситуацию Баграт Пирумов.

По мнению Юрия Рузляева, это очень серьезный вопрос, потому что лошади заражены заболеванием, которое передается в том числе и человеку и может привести к летальному исходу.

Свое мнение о проблеме озвучил губернатор Пензенской области.

«Давайте вникнем в эту ситуацию поглубже. Если идет нарушение законодательства, если это некачественная продукция и они боятся реализовывать ее на пензенской земле, стараются сбыть в другой регион... Это нарушение. А в другом регионе контролирующие службы видят эту проблему и сюда в полицию, вам направляют информацию... Фон идет с Пензенской области, нам он зачем? Надо здесь наводить порядок.

И министерству сельского хозяйства по убойному цеху: нужно в Городищенском районе, в Елюзани, в обязательном порядке его сделать. И подфинансировать, у нас есть такая возможность - на условиях поддержки через Министерство сельского хозяйства Пензенской области. Чтобы там действительно построить хороший убойный цех, который работал бы на район. Цена вопроса где-то миллионов 15-17, но это нужно сделать.

Тогда все будет осуществляться законным образом, и никто дома не будет забивать скот в гараже, а потом вести его реализовывать в другую область, зараженный», - заявил Иван Белозерцев.

Губернатор рекомендовал Баграту Пирумову погрузиться в эту тему вместе с министерством сельского хозяйства и во взаимодействии с правоохранительными органами.

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Гость|09.10.2017 18:10|

жуть какая

Гость|09.10.2017 18:20|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг мужика кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

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