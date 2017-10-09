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Общество | В Пензе капитально отремонтируют участки изношенного трубопровода

09.10.2017|09:21
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В Пензе участки изношенного трубопровода включат в муниципальную программу по капитальному ремонту инженерных сетей на 2018 год с использованием современных предизолированных труб. Соответствующее распоряжение сделал глава администрации города Виктор Кувайцев в воскресенье, 8 октября.

В конце минувшей недели из-за порыва на улице Ухтомского, который возник при пуске тепла, без отопления остался 21 дом.

7 октября Виктор Кувайцев поручил подключить к работам по устранению этой утечки специалистов МКП «Теплоснабжение» г. Пензы, чтобы порыв был ликвидирован оперативно.

В связи с большой протяженностью тепломагистрали возникли сложности с обнаружением точки порыва. Однако на данный момент проблема решена, утечка устраняется.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе мэрии, на трубопроводе на улице Чаадаева после проведенных работ и пуска теплоносителя произошел очередной порыв, из-за которого четыре многоквартирных дома малоэтажной застройки остались без тепла.

«Чтобы обеспечить теплом жилой фонд, специалисты работают над ликвидацией коммунальных аварий в усиленном режиме. На каждом объекте дежурят ответственные лица», - отметил Виктор Кувайцев.

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Гость|09.10.2017 09:29|

Это значит, в этом году надо будет продержаться?

Гость|09.10.2017 09:31|

И что?

Гость|09.10.2017 09:32|

Гость писал(a):

Это значит, в этом году надо будет продержаться?
Это значит что надо идти ставить свечку и заказывать молебен за теплую зиму.

Гость|09.10.2017 09:33|

Зачем этот мужик полез в теплотрассу с автогеном? Мог бы сидеть у компа и гадить на форуме. Глупый мужик.

Гость|09.10.2017 09:39|

Гость писал(a):

Зачем этот мужик полез в теплотрассу с автогеном
разве хватит у его ума выдать вот такой креативГость писал(a):
И что?
это же думать надо

Гость|09.10.2017 09:42|

Гость писал(a):

это же думать надо
О чём? Как дожить до апреля без ЧС?

Гость|09.10.2017 09:47|

скоро надо начать водить крестные хороводы и завести новых мощей!

Без этого не перезимуем!

Гость|09.10.2017 10:08|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе участки изношенного трубопровода включат в муниципальную программу по капитальному ремонту инженерных сетей на 2018 год
То есть новый асфальт снимут в 2018 и ещё год будут копать...

И гостей чемпионата станем принимать в Яму...

Пензой будут гордиться...

Одобрямс?...

Гость|09.10.2017 10:24|

Замерзшие граждане,как вам отопление?Визжите от радости?На солнце сейчас+25!!!

Гость|09.10.2017 10:26|

Бардак!еогда это закончится?

Гость|09.10.2017 10:38|

Гость писал(a):

Замерзшие граждане,как вам отопление?Визжите от радости?На солнце сейчас+25!!!
Предлагаю перераспределить счета за отопление в пользу тех кто ныл что замерзает.

Имя: Гость
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