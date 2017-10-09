09.10.2017 | 09:21

В Пензе участки изношенного трубопровода включат в муниципальную программу по капитальному ремонту инженерных сетей на 2018 год с использованием современных предизолированных труб. Соответствующее распоряжение сделал глава администрации города Виктор Кувайцев в воскресенье, 8 октября.

В конце минувшей недели из-за порыва на улице Ухтомского, который возник при пуске тепла, без отопления остался 21 дом.

7 октября Виктор Кувайцев поручил подключить к работам по устранению этой утечки специалистов МКП «Теплоснабжение» г. Пензы, чтобы порыв был ликвидирован оперативно.

В связи с большой протяженностью тепломагистрали возникли сложности с обнаружением точки порыва. Однако на данный момент проблема решена, утечка устраняется.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе мэрии, на трубопроводе на улице Чаадаева после проведенных работ и пуска теплоносителя произошел очередной порыв, из-за которого четыре многоквартирных дома малоэтажной застройки остались без тепла.

«Чтобы обеспечить теплом жилой фонд, специалисты работают над ликвидацией коммунальных аварий в усиленном режиме. На каждом объекте дежурят ответственные лица», - отметил Виктор Кувайцев.