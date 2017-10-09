В Пензе сотрудники МРЭО ГИБДД начали работать по новому графику.
Теперь регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также выдача водительских удостоверений будет осуществляться по следующему распорядку:
- в понедельник - с 9:00 до 14:00;
- со вторника по пятницу - с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45;
- в субботу - с 8:00 до 15:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30;
- в воскресенье - выходной.
«Обращаем ваше внимание на то, что в понедельник и четверг МРЭО ГИБДД осуществляет прием только тех граждан, которые подали заявку через единый портал государственных услуг», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Менял 2 недели назад права. Записался как умный через портал госуслуг на 15:30, думаю быстренько поменяю, делов то, тем более конкретное время. Ну и че, когда приехал на это же время было записано еще 5(!) человек. Ну и естественно никакого преимущества перед теми кто без этого портала туда пришел. Вышел оттуда с правами в 17:30 (!). Бардак как везде.