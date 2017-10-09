09.10.2017 | 13:25

В Пензе сотрудники МРЭО ГИБДД начали работать по новому графику.

Теперь регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также выдача водительских удостоверений будет осуществляться по следующему распорядку:

- в понедельник - с 9:00 до 14:00;

- со вторника по пятницу - с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45;

- в субботу - с 8:00 до 15:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30;

- в воскресенье - выходной.

«Обращаем ваше внимание на то, что в понедельник и четверг МРЭО ГИБДД осуществляет прием только тех граждан, которые подали заявку через единый портал государственных услуг», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.