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Общество | В Пензе изменился график работы МРЭО ГИБДД

09.10.2017|13:25
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В Пензе сотрудники МРЭО ГИБДД начали работать по новому графику.

Теперь регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также выдача водительских удостоверений будет осуществляться по следующему распорядку:

- в понедельник - с 9:00 до 14:00;

- со вторника по пятницу - с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45;

- в субботу - с 8:00 до 15:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30;

- в воскресенье - выходной.

«Обращаем ваше внимание на то, что в понедельник и четверг МРЭО ГИБДД осуществляет прием только тех граждан, которые подали заявку через единый портал государственных услуг», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|09.10.2017 13:46|

Менял 2 недели назад права. Записался как умный через портал госуслуг на 15:30, думаю быстренько поменяю, делов то, тем более конкретное время. Ну и че, когда приехал на это же время было записано еще 5(!) человек. Ну и естественно никакого преимущества перед теми кто без этого портала туда пришел. Вышел оттуда с правами в 17:30 (!). Бардак как везде.

Гость|09.10.2017 13:49|

Поменял права за 30 минут. Раз на раз не приходится...

Гость|09.10.2017 13:51|

Вы в кузнецке не меняли просто!!!

Имя: Гость
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